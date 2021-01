해커스공무원, 7급 공무원 준비생 위한 ‘7급 입문강의’ 무료 제공

2021년 새해를 맞이해 본격적으로 7급 공무원 시험을 준비하는 수험생들이 많다. 7급 공무원 시험은 9급 공무원 시험에 비해 과락이 현저히 많으며, 특히 이번 2021년부터 7급 국가직 공무원 시험도 개편되면서 많은 수험생이 혼란스러워하고 있다.

이에 7급 공무원 학원 및 공무원 인강으로 추천받는 해커스공무원이 7급 시험 준비생들을 위해 7급 전용 입문특강을 무료로 배포한다고 밝혔다.

해커스공무원 ‘7급 스타 강사진 입문특강’은 경제학 김종국, 헌법 박철한, 헌법/행정법 신동욱, 국제법/국제정치학 이상구, 세법 김영서, 행정학 송상호, 회계학 현진환 강사 등이 진행하는 ‘쌩기초 입문특강’과 기초 강의를 무료로 제공한다. 수험생들은 해당 무료강의를 통해 기초를 탄탄히 다질 수 있어, 7급 공무원 시험 준비를 보다 수월하게 할 수 있다.

실제로 경제학 김종국 강사의 강의를 수강하고 2020년 국가직 7급과 국가직 9급에서 합격한 남*채 합격생은 “김종국 선생님은 수험생활을 할 때 정말 늘 힘이 되어주신 선생님이다.”라며, “선생님의 장점은 수강생과의 끊임없는 피드백이다. 이해할 수 있게 끝까지 설명해주시고, 모르는 걸 여쭤보면 친절하게 잘 알려주신다. 선생님의 커리큘럼은 체계적으로 잘 잡혀 있어 처음 접한 경제 과목을 어렵지 않게 주력 과목으로 삼을 수 있었다”라고 합격 수기를 전했다.

또, 행정법 신동욱 강사의 강의를 수강하고 2020년 국가직 7급 일방행정직에 최종합격한 김*현 합격생은 “신동욱 선생님은 적중의 신이라는 타이틀을 가지고 계신데, 이 말이 괜히 나온 게 아니라는 것을 시험장에서 뼈저리게 느꼈다”라며, “초등학생이 들어도 이해될 정도로 쉽고 명확하게 가르쳐주셔서 행정법에 대한 두려움도 사라지고 행정법 공부가 재미있게 느껴졌다”라고 수강 후기를 전했다.

행정학 송상호 강사의 강의를 수강한 뒤 2020년 국가직 7급 일반행정직에 최종합격한 나*이 합격생은 “행정학은 송상호 선생님 수업을 들었다. 선생님은 추가적으로 설명을 많이 해주시고 계속 반복해주시는 게 좋았고, 7급에서만 나오는 부분을 잘 짚어주셔서 더 꼼꼼하게 공부할 수 있었다”라고 긍정적인 합격 수기를 전했다.

7급 공무원 시험은 9급과는 달리 전문과목에 집중해야 하는 시험인 만큼, 해커스공무원은 최대 15년 이상 경력의 7급 전문 강사진의 강의를 제공하고 있다. 이와 함께 해커스공무원은 최신 공무원 시험 트렌드를 반영한 베스트셀러 공무원 교재를 통해 강의를 진행하고, 7급 전용 전국 모의고사를 제공하는 등 수험생들의 합격을 위한 양질의 콘텐츠를 제공한다.

또한, 해커스공무원은 국가직 7급을 준비하는 수험생 중 PSAT 시험 준비에 어려움을 겪는 수험생들을 위한 다양한 PSAT 강의도 제공하고 있다. 언어논리 조은정, 상황판단 길규범, 자료해석 김용훈 강사가 PSAT 시험을 처음 준비하는 수험생도 고득점을 받을 수 있도록 강의해 인기를 얻고 있다.

추가로 2021년 7급 공무원 개편에 완벽하게 대비할 수 있는 ‘7급 PSAT 패스’와 ‘평생 0원 7급패스’도 제공하고 있다. 다양한 패스 상품을 통해 수험생들은 자신에게 맞는 패스를 선택해 수강할 수 있으며, 7급 공무원 시험에 완벽하게 대비할 수 있는 강의와 함께 다양한 혜택도 제공하고 있다.

해커스공무원은 7급 공무원 준비를 결심한 수험생들을 위해 해커스공무원 7급 스타 강사진에 대한 기대평 남기는 이벤트도 진행 중이다. 기대평만 남겨도 ‘평생 0원 7급 패스’ 수강료 5만 원 할인쿠폰을 제공하여 많은 참여가 이뤄지고 있다.

‘7급 스타 강사진 입문특강’에 관한 자세한 사항은 해커스공무원 사이트에서 확인할 수 있다. 해커스공무원 사이트에서는 2021년 7급 공무원 시험일정, 9급 공무원 시험일정도 찾아볼 수 있다.

해커스 교육그룹은 5년 연속 교육그룹 부문 1위 자리를 차지한 대한민국 대표 종합교육기업이다. 한국 소비자포럼 선정 '올해의 브랜드대상'에서 대국민 투표를 통해 2012년부터 5년 연속 교육그룹 부문 1위에 올랐다. 해커스는 한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도 교육 온ㆍ오프라인 9급 공무원, 7급 공무원, 군무원 부문 1위를 기록했다.

또한, 해커스공무원은 한경 비즈니스 선정 2020 한국소비자만족지수 공무원 교육 부문 1위, 헤럴드 선정 2018 대학생 선호 브랜드 대상 최단기합격 공무원 학원 1위로 선정되었으며, 국가직 공무원ㆍ지방직 공무원ㆍ서울시 공무원을 포함한 7급 공무원 및 9급 공무원 시험과목 강의, 군무원 시험 강의 등을 제공하고 있다. 해커스경찰과 해커스소방도 경찰공무원과 소방공무원(소방직 공무원) 시험 준비생을 위해 경찰공무원ㆍ소방공무원 학원 강의 및 경찰 시험ㆍ소방 시험 인강을 제공한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr