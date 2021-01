‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’, 영종 첫 C2 하우스 설계 적용

- C2 하우스 및 스마트 클린&케어 솔루션 적용… 개인 오피스, 실내체육관까지 도입

- 영종국제도시 내 희소성 있는 개인정원(일부세대), 5Bay 와이드 평면(일부세대) 적용



개성을 존중하고 다양한 삶의 방식을 추구하는 사회적 분위기가 형성되면서, 주거 공간도 획일적인 모습에서 벗어나 사람들의 입맛에 맞는 각양각색의 형태로 변화하고 있다.

통상적으로 주거 공간은 삶의 질과 가장 밀접하게 연관되어 있는 만큼 가치 있고 특별한 일상을 누릴 수 있는 것이 중요하다. 오늘날 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)과 같이 재택근무, 집콕 등이 보편화된 이 시기 건설사들은 이 부분을 고려해 안목이 까다로워진 수요자들을 사로잡기 위한 각종 특화설계로 차별화된 전략을 펼치고 있다.

DL이앤씨(옛 대림산업)의 경우 신축년 마수걸이 분양단지 중 한 곳인 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’에 이러한 특화설계를 적용하면서, 재택근무 및 집콕은 물론 집에서의 취미, 여가생활을 편리하고, 안전하게 보낼 수 있도록 해 눈길을 끈다.

1월 분양 예정인 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’에는 영종국제도시 분양 단지 중 최초로 언택트 시대에 발맞춰 개인 오피스 공간이 구성된다. 기존의 집이라면 별도의 공간이 아닌 주거생활을 담당하는 거실과 방 등에서 재택근무를 병행하는 수준에 그치지만, 이 단지에서는 보다 쾌적한 공간에서 재택근무까지 할 수 있도록 했다.

이 외에도 사우나, 그린카페, 게스트하우스 등을 비롯해 영종국제도시 분양 단지 중 최초로 단지 내 실내체육관이 갖춰지며 피트니스 센터, 실내골프연습장, 스크린골프, GX룸, 가족운동시설(탁구) 등을 갖춰 미세먼지로부터 자유롭게 운동까지 할 수 있도록 했다. 또 자녀가 있는 세대를 위한 어린이집과 실내놀이터, 맘스 스테이션, 작은 도서관(라운지 카페) 등도 마련되게 된다.

특히 눈에 띄는 부분은 e편한세상만의 기술과 상품, 디자인, 철학 등이 총체적으로 집약된 라이프스타일 맞춤 주거플랫폼 ‘C2 하우스’가 영종 내 첫 적용된다는 점이다.

DL이앤씨의 ‘C2 하우스’는 ‘개인의 성향과 개성에 맞춰 사는 공간’이라는 의미에 맞춰 각 공간이 제 기능을 찾고, 고객들이 가장 큰 불편 요소로 생각하는 동선과 수납 문제를 해결하는 등 고객에게 최적화된 주거 공간을 제공한다.

이에 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’는 세대 입구인 현관에는 대형 현관 팬트리가 설치돼 계절용품, 레저용품 등 다양한 물품을 효율적으로 보관할 수 있다(타입별 상이). 또, 다용도실에는 세탁기와 건조기가 병렬로 배치 가능하도록 설계되며, 안방 전면 발코니에 배치되던 실외기실도 후면에 별도로 배치하여 안방의 공간감을 확보하고 가구 배치가 더 용이하도록 했다. 또 주방에는 대형 와이드 창을 설치해 탁 트인 시야를 제공하고 채광 및 통풍을 극대화했다. 더불어 개개인의 취향에 맞는 집안 연출이 가능하도록 어떠한 스타일에도 배경이 되어주는 모던하고 세련된 느낌의 인테리어까지 제공된다.

또한 단지 입구부터 각 세대까지 최근 사회적 문제로 대두되는 미세먼지를 효율적으로 저감하는 ‘스마트 클린&케어 솔루션’도 적용된다. 실내놀이터에도 공기 청정 시스템이 적용돼 미세먼지가 심한 날에도 아이들이 걱정 없이 뛰어놀 수 있다. 또 실외에 조성된 미세먼지 저감 식재 및 미스트 분사 시설은 공기 중의 미세먼지를 가라앉혀주며, 웨더스테이션도 설치되어 언제든 공기질 상태를 쉽게 확인할 수 있다.

이에 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’는 새로운 주거 공간에서의 생활을 희망하는 많은 고객들의 관심을 받을 것으로 예상된다. 이 단지는 인천 영종국제도시 A28블록(인천시 중구 중산동 1871-1 일원)에 지하 2층~지상 29층, 16개동, 전용면적 84ㆍ98㎡, 총 1,409세대 규모로 지어지는 대단지 아파트다.

영종도 내 e편한세상 1, 2차에 이어 세번째 e편한세상 단지이며, 브랜드 리뉴얼을 통해 새롭게 거듭난 e편한세상의 브랜드 아이덴티티와 차별화된 상품이 적용된다. 라이프스타일 맞춤 주거플랫폼인 ‘C2 하우스’, ‘스마트 클린&케어 솔루션’을 비롯해 영종국제도시 내에서도 희소성 있는 개인정원(일부세대)과 5Bay 와이드 평면 설계(일부세대)도 갖춰진다.

인천영종초교를 품은 입지에 속해 자녀들이 안심하고 학교를 다닐 수 있는 교육환경도 갖추고 있으며, 중심상업지구와 인접해 있어 다양한 생활 편의시설의 이용도 수월하다.

지난 달 착공된 제3연륙교(2025년 예정)를 통해 청라, 서울 서부권의 편리한 이동을 넘어 청라와 함께 지역적, 가격적 가치가 상승하는 수혜까지 입을 것으로 예상된다.

DL이앤씨가 공급하는 ‘e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴’는 1월 분양 예정에 있다. 주택전시관은 인천광역시 중구 운서동 3091-1에 마련된다.

