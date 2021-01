강원도, 20조원 전자상거래 플랫폼과 협업‥ '쇼피 웨비나' 개최

27일 오후 2시 Zoom 활용한 온라인 세미나

입점·교육·물류 서비스·마케팅·번역/CS 등 솔루션 지원

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 쇼피 코리아와 공동으로 강원 지역 기업들의 동남아 시장 진출을 위한 온라인 플랫폼 '쇼피(Shopee) 웨비나'를 개최한다.

강원도는 19일 "'쇼피 웨비나'는 화상회의 플랫폼 zoom을 활용한 온라인 세미나로써 강원도 내 기업의 수출 시장 개척 지원 목적으로 열린다"고 밝혔다.

세미나는 동남아 시장과 이커머스 트랜드, 코로나 19 이후 주요 변화와 전망, '쇼피'를 통한 성공적인 동남아 진출 전략과 성공사례 등의 내용으로 구성된다.

또한 강연 후에는 수출 돌파구 마련에 고심하는 기업들에 현장감 있고 실질적인 도움을 주려는 실시간 질의응답도 진행할 예정이다.

'쇼피'는 싱가포르, 타이완, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 7개국에 진출한 거래액이 20조 원 규모에 이르는 동남아시아와 대만의 최대 이커머스 플랫폼 회사다.

쇼피 코리아(Shopee Korea)는 한국 판매자들을 위한 입점, 교육, 물류 서비스, 마케팅과 번역/CS 등 전반적인 솔루션을 지원하고 있다.

특히, 쇼피 코리아는 올해 한국 기업 지원 전략 방안 중 하나로, 강원도와 부산 등 수도권 외 기업들의 동남아 진출에 집중적으로 지원하겠다는 전략을 발표한 바 있다.

'웨비나'는 강원도 수출기업 서포트(tradesupport.gwd.go.kr)를 통해 오는 25일까지 참가 신청이 가능하며, 신청 기업에는 화상 세미나 접속을 위한 링크와 사전 안내문이 이메일을 통해 발송한다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr