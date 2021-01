국내 유통업계는 코로나19 영향으로 고향방문을 자제하고 선물로 감사한 마음을 대신하려는 '비대면 명절'이 지난 추석에 이어 이번 설날에도 이어질 것으로 예상함에 따라 온라인 비중을 확대하고 있는 것으로 알려졌다.

이에 프리미엄 덴탈케어 브랜드 ‘루치펠로’가 1월 14일(목)부터 2월 4일(목)까지 품목별 판매가 대비 ~31% 저렴하게 구입할 수 있는 설 선물세트 베스트 10여 종 판매를 진행한다고 19일 밝혔다.

브랜드 관계자는 “위생이 중요해진 시기인 만큼 구강 청결에 꼭 필요한 제품들로 구성된 세트들의 할인은 물론 직접 사용하실 수 있도록 휴대용 가글 3입 세트 3개를 함께 제공해드린다” 며 “2021년 새해 마음은 두 배로 가까운 따뜻한 명절 보내시길 바란다.”고 말했다.

본 프로모션에 대한 기타 자세한 사항은 루치펠로 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

