文대통령 "김정은 언제 어디서든 만날 용의 있다"

"김정은, 비핵화 의지 분명히 있다…답방 이뤄지길 기대"

문재인 대통령은 "김정은 북한 국무위원장의 평화에 대한 의지, 대화에 대한 의지 그리고 비핵화에 대한 의지는 분명히 있다고 생각한다"고 18일 말했다.

문 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 열린 신년 기자회견에서 "북한이 요구하는 것은 미국으로부터 확실하게 체제 안전을 보장받고, 북·미관계가 정상화되어야한다는 것"이라면서 이같이 말했다.

문 대통령은 "(북한의) 이러한 입장에 대해선 이미 북·미 싱가포르 1차 정상회담 때 공동선언으로 이미 합의가 돼 있다"며 "문제는 그 합의된 원칙들을 어떻게 구체적으로 그리고 단계적으로 이행해나갈것인가라는 점인데, 이에 대한 합의를 이루지 못했기 때문에 하노이 북·미정상회담이 불발로 그친 것"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 "바이든 신 행정부는 톱다운보다는 바텀업 방식의 (협상방식을) 선호하는 것으로 알려져있다"며 "싱가포르 선에서 합의된 원칙을 구체화시키는 그런 방안에 대해서 북·미간에 보다 좀 더 속도감있게 긴밀하게 대화를 해 나간다면 그것은 충분히 해법 찾을 수 있는 문제라고 생각한다"고 말했다.

문 대통령은 "한국도 해법 찾을 수 있도록 최선의 역할을 다하겠다"며 김정은 위원장의 답방 문제를 거론했다. 문 대통령은 "김정은 위원장의 남쪽 답방은 남북간의 합의된 것"이라면서 "언젠가 이뤄지기를 기대하고 있다"고 했다.

이어 "그러나 꼭 김정은 위원장의 답방이 먼저 이뤄져야 한다고 고집할 필요는 없다고 생각한다"며 "저는 언제 어디서든 김정은 위원장과 만날 용의가 있고 그렇게 남북 정상간의 만남이 지속되다보면, 신뢰가 쌓이게 되면 언젠가 김 위원장이 남쪽으로 방문하는 답방도 이뤄질 것이라고 믿는다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr