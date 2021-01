"코로나 대응 부실" 日 스가 지지율 34%로 하락

[아시아경제 구채은 기자] 일본의 스가 요시히데 내각 지지율이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응에 대한 부정적인 평가 속에 가파르게 떨어지고 있다.

15일 일본 지지통신은 지난 8~11일 여론조사를 한 결과, 스가 내각 지지율이 34.2%로 지난달 조사와 비교해 8.9%포인트 하락했다고 보도했다.

'지지하지 않는다'는 응답률은 39.7%로 같은 기간 13.1%포인트 상승했다. 이번 여론조사는 18세 이상 남녀 1953명을 개별 면접하는 방식으로 이뤄졌다. 유효 응답 회수율은 62.0%였다. 스가 내각의 코로나19 대응에 대해서는 61.4%가 부정적으로 평가했고, 긍정적인 평가는 18.5%에 그쳤다.

일본의 코로나19 긴급사태는 ▲ 불요불급한 외출 자제 ▲ 오후 8시 이후 음식점 등 영업 중단 ▲ 출근자 수 70% 감축 ▲ 대형 이벤트 자제 등을 골자로 한다. 일본 내에선 스가 총리가 경기 부양을 중시해 긴급사태를 늦게 발령하는 등 코로나19 확산에 적절히 대응하지 못했다는 평가가 많다.

