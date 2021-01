"빨래는 여성에게 넘겨라" 라벨에 적힌 성차별 문구…'남성 풍자 위함' 해명

이탈리아 체르탈도 시장 "역겨운 일" 비판 쏟아내

성차별적으로 해석될 수 있는 문제의 세탁법 라벨 / 사진=페이스북 캡처

[아시아경제 임주형 기자] 이탈리아 한 의류업체가 자사 제품에 성차별적인 문구를 붙여 논란이 불거졌다.

15일(현지시간) '라 레푸블리카' 등 이탈리아 현지 매체 보도에 따르면 최근 이탈리아 중부 토스카나주 도시 체르탈도의 자코모 쿠치니 시장은 자신의 바지에 붙은 세탁법 라벨에서 성차별적인 문구를 발견했다.

해당 라벨에는 영어로 '여성에게 넘기세요'(Give it to your woman)라는 문구가 적혀 있었다. 빨래는 여성의 몫이라는 취지로 풀이될 수 있는 문구다.

쿠치니 시장은 해당 라벨을 찍은 사진을 자신의 페이스북에 게재하며 "믿기 어려운 일"이라고 말했다.

이어 "성차별적인 문구이자, 여성은 빨래 등 집안일을 하는 사람이라는 퇴행적 사고의 발로"라며 "역겹다. 이런 제품을 구매한 것을 매우 후회한다"라고 질타했다.

쿠치니 시장이 게재한 이 게시물은 빠른 속도로 이탈리아 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 퍼졌고, 언론들이 이를 잇따라 보도하면서 사회적 공분을 샀다.

논란이 커지자 해당 바지를 생산한 업체는 '완전히 부적절한 일'이라는 취지로 사과하면서 판매점에 있는 제품을 수거해 해당 라벨을 제거하겠다고 약속한 것으로 전해졌다.

다만 이 업체는 해당 라벨 문구에 대해 '스스로 빨래조차 할 수 없는 무능력한 남성들을 풍자하려던 것으로 성차별적 의도는 전혀 없었다'는 취지로 해명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>