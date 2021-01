봉준호 감독, 베네치아 영화제 심사위원장

"모든 훌륭한 영화에 존경·박수 보낼 준비 돼 있어"

'기생충'의 봉준호 감독이 오는 9월 열리는 제78회 베네치아 국제영화제에서 심사위원장으로 활동한다.

베네치아영화제 측은 15일(한국시간) 홈페이지를 통해 이 같은 소식을 알렸다. 한국 영화인이 세계 3대 국제영화제(칸·베네치아·베를린)에서 심사위원장을 맡기는 이번이 처음이다.

봉 감독은 알베르토 바르베라 예술감독의 추천을 받아 심사위원장에 위촉됐다. 그는 "오랜 역사와 아름다운 영화의 전통에 함께 하게 돼 영광"이라며 "심사위원장이자 영원한 영화팬으로서 베네치아영화제가 선정하는 모든 훌륭한 영화에 존경과 박수를 보낼 준비가 돼 있다"고 소감을 밝혔다.

바르베라 예술감독은 봉 감독에 대해 "위대한 한국의 감독이자 세계 영화계에서 가장 진실되고 독창적인 목소리를 내는 사람 가운데 한 명"이라고 소개했다. "세심하고 호기심 많으며 편견 없는 열정을 우리 영화제에 쏟기로 해주어 매우 감사하다"고 했다.

