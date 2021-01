'당국 비판' 앤트그룹, 결국 사업 개편 추진

[아시아경제 성기호 기자] 마윈의 핀테크업체 앤트그룹이 사업 개편을 추진 중인 것으로 알려졌다.

천위루 인민은행 부행장은 15일 기자회견에서 "앤트그룹이 금융당국의 지도 하에 이미 규범 정비 업무팀을 만들고, 사업 개편 일정을 서둘러 마련 중"이라고 밝혔다.

천 부행장은 "앤트그룹이 업무의 연속성과 정상적 기업경영을 유지하고, 대중들에 대한 금융서비스의 질을 확보해야 한다"면서 "금융당국도 앤트그룹과 긴밀히 감독관리 및 소통 중이며, 관련 업무에 진전이 있으면 곧바로 발표하겠다"고 덧붙였다.

앤트그룹은 지난해 11월 초 상하이와 홍콩 증시에 동시 상장해 사상 최대규모인 약 340억 달러(38조3000억원) 자금을 조달할 계획이었지만, 중국 당국의 갑작스런 제동으로 연기된 상태다.

상장 연기는 마윈이 지난해 10월 공개석상에서 금융 당국에 대해 '위험 방지'만 앞세운다고 비판해 파문을 일으킨 이후 이뤄졌다.

