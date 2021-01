한국야쿠르트, 신축년 새해 맞이 ‘잇츠온 사골 떡국’ 밀키트 세트 판매 나서

종합유통기업 한국야쿠르트가 신축년 새해를 맞아 떡국 세트를 판매한다.

한국야쿠르트는 밀키트 ‘잇츠온 사골 떡국’에 ‘잇츠온 신선란’, ‘종가집 한입열무김치’를 더한 세트 상품을 선보였다. 세트 상품은 최대 24퍼센트까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 할인판매 기한은 이달 30일까지다.

‘잇츠온 사골 떡국’은 진한 사골육수와 향긋한 표고버섯의 조화가 일품인 제품이다. 쌀떡과 채소, 시즈닝 모두 필요한만큼만 소분 포장해 잔반 걱정없이 간편하게 즐길 수 있다.

해당 제품은 한국야쿠르트가 ‘미쉬매쉬’의 오너셰프 ‘윈드민지 김’셰프와 손잡고 내놓았다. ‘미쉬매쉬’는 같은 해 <미쉐린 가이드> 서울 빕구르망에 이름을 올렸던 유명 레스토랑이다. 덕분에 요리초보도 유명셰프의 레시피로 요리를 즐길 수 있다.

황규환 한국야쿠르트 멀티CM팀장은 “신축년 새해를 맞아 고객에게 보다 많은 혜택을 드리기 위해 기획했다”며, "까다로운 손질 작업이 필요 없는 밀키트 제품으로 명절 연휴 간편하게 준비해 먹을 수 있다"고 설명했다.

한편, 해당 상품을 ‘선물하기’로 구매하는 고객을 대상으로 신선간편식 20% 할인쿠폰을 증정한다. 소중한 분들에게 새해 인사와 더불어 떡국까지 선물할 수 있는 셈이다.

제품 및 이벤트에 대한 보다 자세한 정보는 온라인몰 프레딧을 통해 확인 할 수 있다. 신규회원 또는 멤버십 서비스 ‘프레딧클럽’ 가입 시 할인된 가격에 구매 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr