최재형 감사위원 제청한 조은석 감사위원 임명 재가…발령일자는 1월18일

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 15일 "문재인 대통령은 오늘 오후 2시30분경 최재형 감사원장이 제청한 조은석 감사위원 임명안을 재가했다. 발령일자는 1월18일"이라고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr