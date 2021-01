‘쿠팡’ 관련주 평균수익률 52.8% 기록! 이번주 높은 수익률 기대 종목은?

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 AI라씨로가 한주간 투자자들 사이에서 이슈가 된 키워드와 관련주들을 총정리하였다.

이번주에 투자자들은 쿠팡, 2차전지, 전기차, 반도체, 노바백스 등의 키워드를 많이 검색했다. 이중에서 ‘쿠팡’ 관련 종목들이 주간 평균 수익률 52.8%를 기록했다. 주요 종목은 동방, KTH, 인포마크 등이다. ‘2차전지’ 관련 종목은 씨아이에스, 나인테크 등을 중심으로 전주 금요일 대비 평균 23.2% 상승했고, ‘전기차’ 관련 종목도 전주 대비 평균 13.5% 상승한 것으로 나타났다.

이번 주에 투자자들이 새롭게 검색한 키워드는 ‘노바백스’이다. ‘노바백스’ 관련된 종목은 X-ray 영상 진단장비 개발, 판매하는 기업으로 알려진 디알젬, 제일파마홀딩스로부터 인적 분할한 기업인 제일약품, 국내 첫 비임상 CRO업체로 알려진 켐온 등으로 나타났다.

[오늘 투자자 관심 종목]

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.