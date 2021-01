백아율, 눙크 입점으로 온라인 유통채널 확대

피부트러블 전문 화장품 브랜드 ‘백아율’은 자사 제품 8종이 멀티 브랜드 편집숍 ‘눙크’의 온라인 몰에 입점했다고 15일 밝혔다.

눙크는 ㈜에이블씨엔씨에서 운영하는 대형 유통몰로, 온라인몰과 34개의 오프라인 매장이 있는 H&B스토어다.

브랜드 관계자는 “H&B스토어 농심 메가마트 판도라 입점에 이어 눙크에도 입점함으로써 더욱 많은 소비자에게 다가가게 됐다”며 “먼저 온라인 몰부터 입점하고 오프라인 매장은 차후 추가적으로 입점할 계획” 이라고 말했다.

백아율 측은 자사가 18년 동안의 피부트러블 연구 데이터를 바탕으로 만든 브랜드라고 설명했다. 민감성피부를 가진 소비자를 대상으로 한 브랜드로서, 피부장벽 강화에 도움을 줘 롯데백화점 온앤더뷰티 매장에서는 판매 1위 아이템에 선정되기도 했다고 한다.

브랜드 관계자는 “특히 자사 ‘클래식 토닉’은 18년 트러블 연구의 결정체인 BOT 콤플렉스를 고함량의 비율로 함유한 제품”이라며 “마스크 피부트러블 등 피부장벽 약화로 생기는 다양한 피부트러블 진정에 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 해당 브랜드의 제품은 국내에서는 약국, 백화점, 면세점에 이미 입점한 상태인 것으로 알려졌으며, 해외 판로를 적극 개척해 미국, 중국, 싱가폴, 러시아, 홍콩 등으로도 수출 중이라고 한다.

