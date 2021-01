TS트릴리온 새해 첫 이벤트, TS 두피케어 토탈 솔루션 ‘TS토파헤어리턴샴푸’ 체험단 모집

국민샴푸 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 오는 21일(목)까지 ‘TS토파헤어리턴샴푸’ 체험단을 모집한다고 밝혔다.

체험단에 지원하려는 사람은 TS트릴리온 공식 온라인몰 또는 탈모닷컴을 통해 신청하면 된다. 오는 25일(월)에 당첨자 발표 예정이며, 신청자 가운데 최종 100명을 선정할 계획이다. 체험단에 선정된 사람에게는 신제품 ‘TS토파헤어리턴샴푸(500g)’가 제공된다. 체험단 신청과 관련된 자세한 내용은 TS트릴리온 공식 온라인몰 및 탈모닷컴에서 확인할 수 있다.

‘TS토파헤어리턴샴푸’는 TS트릴리온이 제안하는 ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’ 제품 라인업 중 하나다. ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’은 TS만의 브랜드의 기술력과 노하우를 집약한 3단계 탈모케어 프로그램으로 ▲TS토파헤어리턴샴푸 ▲TS토파헤어리턴두피앰플 ▲TS토파헤어리턴의 3종으로 구성됐다.

제품에는 탈모 증상 완화에 도움을 주는 ▲덱스판테놀 ▲바이오틴 ▲나이아신아마이드 ▲징크피리치온과 60가지 핵심 성분을 담았다. TS만의 특허 성분인 ‘H Plus Complex(특허등록번호 제10-2069712호)’와 ‘MediScalp TS+(특허출원번호 10-2020-0032925)’가 함유되어 깊은 영양감을 선사하고 두피와 모발을 건강하게 케어하는 데 도움을 준다. 또한, 에델바이스캘러스배양추출물이 모발에 빛나는 에너지를 부여하고 알로에베라피토플라센타추출물이 두피의 유ㆍ수분 밸런스를 최적의 상태로 유지한다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “’TS토파헤어리턴샴푸’는 누구나 손쉽게 홈케어로 두피 고민을 관리할 수 있도록 고안한 TS만의 ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’ 라인업 중 하나다. ‘TS토파헤어리턴두피앰플’, 두피 전용 헬멧형 LED 홈케어 기기인 ‘TS토파헤어리턴’과 함께 사용하면 시너지 효과가 극대화되어 두피 고민을 케어한다. 이번 체험단 이벤트로 많은 분들이 ‘TS토파헤어리턴샴푸’를 직접 경험해 보셨으면 좋겠다”라고 전하였다.

한편, TS트릴리온은 지난해 12월 30일(수) 코스닥 시장에 성공적으로 입성하였다. 2007년 설립된 TS트릴리온은 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 ‘TS샴푸’와 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’ 외에도 기능성 화장품, 헤어케어 의료기기, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 제품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 굳건히 자리매김하고 있다.

