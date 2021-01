[이슈 및 관련주] 대성엘텍, HDC아이콘, 오성첨단소재..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 자율주행, 항공, 태양광, 2차전지로 이슈 관련주로 ▲대성엘텍(+6.27%), ▲HDC아이콘(+5.24%), ▲오성첨단소재(+4.12%), ▲씨아이에스(+3.24%), ▲기가레인(+2.48%)이 상승세를 보이고 있다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

동신건설 동신건설 025950 | 코스닥 증권정보 현재가 49,300 전일대비 4,950 등락률 +11.16% 거래량 7,601,760 전일가 44,350 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 동신건설, 조림사업 테마 상승세에 22.44% ↑동신건설, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.45%동신건설, 주가 3만 9800원.. 전일대비 11.17% close , 오리엔트바이오 오리엔트바이오 002630 | 코스피 증권정보 현재가 1,950 전일대비 450 등락률 +30.00% 거래량 42,523,246 전일가 1,500 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 정부 ‘이것’ 추가 확보한다!! 대규모 위탁생산 소식에 단숨에 급등!!美 FDA 승인 소식!! 임상 3상 완료했습니다!!분명히 말씀드렸습니다. 변종에도 강한 ‘이것’! 강하게 급등합니다. close , 카스 카스 016920 | 코스닥 증권정보 현재가 3,000 전일대비 410 등락률 +15.83% 거래량 43,436,405 전일가 2,590 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일【화제의테마】 내일 (28일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選카스, 외국인 6만 7000주 순매수… 주가 2.36% close , 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,900 전일대비 12,400 등락률 +29.88% 거래량 6,909,458 전일가 41,500 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 한국파마, 주가 5만 3900원.. 전일대비 29.88%글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다인터파크, 진에어 외 오늘 52주 신고가 발생 종목·등락률 총정리 close , 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 47,200 전일대비 3,400 등락률 +7.76% 거래량 8,701,399 전일가 43,800 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 녹십자홀딩스, 주가 4만 3900원 (1.27%)… 게시판 '북적'놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목녹십자홀딩스, 주가 4만 8750원 (-2.01%)… 게시판 '북적' close

