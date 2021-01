피지워터, 700ml 스포츠캡 출시 기념으로 #FIJIFit 캠페인 실시

#FIJIFit 캠페인 비디오에 쇼트트랙 국가대표 김아랑 선수 참여

미국 시장 내 프리미엄 생수 1위 브랜드 ‘피지워터’는 지난해 12월 피지워터 700ml 스포츠캡을 출시한 이후 많은 고객들의 뜨거운 사랑에 감사하는 의미를 담아 FIJIFit 캠페인을 실시했다. 특히 이번 캠페인에는 많은 국민들에게 사랑을 받는 쇼트트랙 국가대표 ‘김아랑’ 선수도 참여해 더욱 주목을 끈다. 해당 비디오에는 김아랑 선수가 훈련 중 혹은 그녀의 여가 생활 속에서 피지워터를 다양하게 즐기는 모습을 담고 있다. 캠페인에서 김아랑 선수와 함께하는 새롭게 출시된 피지워터 700mL 스포츠 캡은 슬림하면서도 세련된 디자인을 가지고 있으며 무엇보다 편리한 스포츠 캡(flip-top)이 달려있어 다양한 일상 속에서 활용도가 높다.

피지워터 관계자는 “김아랑 선수는 늘 트랙 위에서 자신의 한계에 도전하고는 한다. 그녀의 눈부신 성과와 열정은 피지워터 팬들에게 큰 영감을 줄 것이다. 더불어 FIJIFit 캠페인 비디오에서 확인할 수 있듯이 일상 속 다양한 순간에서 피지워터 스포츠캡이 갖는 높은 활용도는 많은 고객들에게 큰 사랑을 받을 수 있는 기반이 될 것”이라고 전했다.

Show Your #FIJIFit 이벤트는 피지워터와 함께 즐겁게 운동하고, 일상 속에서의 다양한 순간들을 즐길 것을 독려하며 현재 피지워터 공식 SNS 채널에서 진행되고 있다. 이벤트에 응모하고자 할 경우, 자유롭게 자신의 #FIJIFit순간을 개인 SNS 계정에 업로드하면 된다. 추후 추첨을 통해 운동관련 MD상품과 피지워터 스포츠캡 상품을 증정할 계획이다.

피지워터 700ml 스포츠캡은 야외 활동 및 실내 운동 시에 컵 홀더나 운동 기구에도 쉽게 끼워 편하게 음용할 수 있다는 점이 장점이다. 부드러운 물 맛이 인상적인 피지워터는 다양한 운동을 즐기는 소비자에게 갈증을 해갈 시켜줄 수 있는 최고의 선택지가 될 것으로 보인다.

미국 시장에서의 700ml 스포츠캡 상품의 성공적인 출시에 이어 한국 시장에서도 런칭하게 된 스포츠캡 에디션은 한국 시장에서 기존 판매되고 있던 4종(330ml, 500ml, 1L, 1.5L)에 이어 피지워터 고유의 고급스럽고 부드러운 물 맛을 그대로 담았으며, 슬림하면서도 피지워터만의 특별한 디자인을 그대로 살려 운동이나 야외활동을 즐기는 소비자들이 보다 편리하게 물을 음용하기에 적합하다.

적도의 무역풍에 깨끗하게 정화된 열대의 비가 피지 섬의 열대우림에 내렸고, 천천히 화산암을 통과하며 여과되는 과정에서 피지워터는 고유의 부드럽고 섬세한 물 맛을 갖게 된다. 가장 가까운 대륙과의 거리가 1,600마일에 이르는 피지섬의 경우 아주 오래전부터 외부 요소로부터 자연적으로 보호되고 보존되고 있다는 점이 특징이다.

피지워터 스포츠캡에 대한 보다 자세한 정보 및 김아랑 선수의 영상을 확인하고 싶다면 전용 캠페인 사이트 혹은 피지워터 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램)을 참고하기를 바란다. 더불어 현재 피지워터 스포츠캡은 국내 유명 백화점을 비롯해 피지워터 공식 온라인 몰에서 구매할 수 있으며, 더 빠르고 다양한 소식을 확인하기를 희망하면 피지워터 공식 홈페이지 혹은 공식 SNS 채널을 방문하기를 바란다.

