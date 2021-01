엠케이공감애드, 초록우산 명예홍보대사 위촉 ‘나눔문화 확산되길 바라’

신뢰의 마케팅 파트너 온라인 광고 대행사 엠케이공감애드가 초록우산 명예홍보대사로 고유경 대표가 위촉됐다고 밝혔다.

엠케이공감애드는 탄탄한 성장을 어시스트할 수 있는 효과적인 마케팅을 제안하는 온라인 광고 대행사로 알려져 있다. 마케팅 전문가 1명을 일대일 배정해 원하는 방향으로 분석, 계획해 실행까지 돕는다.

그동안 엠케이공감애드는 직원 복지가 회사의 발전이라는 경영 철학에 따라 다양한 복지를 제공하고 있다. 주 4일제 근무, 사내 리프레쉬룸 등 다양한 복지 혜택을 제공하고 있는 중이다. 직원의 복지와 행복을 키워주는 것이 회사 발전과 연결된다는 의미다.

이러한 철학은 사회활동을 통해서도 드러나고 있다. 나눔 문화를 통해 더 나은 사회를 만들 수 있으며, 지역사회를 비롯한 다양한 기부활동을 지속적으로 늘려오고 있는 중이다.

고유경 대표는 “사회 발전을 위해서 기부 문화를 확산하고자 노력하고 있다”며 “초록우산 명예홍보대사가 된 것에 막중한 책임감을 느낀다”고 말했다.

이어 “코로나19 상황 속에서 모두가 어렵다고 하지만 나눔은 더 많은 즐거움을 줄 수 있다”며 “사회 속 외면받는 저소득 계층 아동뿐만 아니라 유기견을 위한 지원사업도 기획하고 있다”고 덧붙였다.

한편 엠케이공감애드는 초록어린이재단 이외에도 다양한 재단에 정기후원하는 중이다. 또한 지역연계 사업에 적극적으로 참여하고 있다. 지역 내 아동을 후원하는 등 이전부터 다양한 봉사 활동을 꾸준히 이어나가는 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr