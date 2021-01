김태훈 검찰과장, '김학의 출금'에 "관여한 바 없다"

[아시아경제 배경환 기자] 김태훈 법무부 검찰과장이 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 과정에 관여했다는 의혹에 대해 "논란이 된 사건번호 문제나 소속 검사장의 사후 승인 등과 관련된 사항을 알지 못하며 이에 관여한 바도 없다"는 입장을 내놨다. 김 과장은 김 전 차관의 출국금지 조치가 내려질 당시 검찰과거사위원회 업무를 담당하는 대검찰청 정책기획과장이었다.

14일 김 과장은 입장문을 통해 "김 전 차관의 출국 시도 가능성과 출국금지 필요성은 당시 대검 지휘부에 보고됐고 긴급한 출국금지 조치가 필요하다는 상황 판단을 대검 연락체계를 통해 공유했다"면서 이같이 밝혔다.

특히 김 전 차관에 대한 긴급 출국금지 조치를 주도한 것으로 알려진 이규원 검사와의 관련설도 부인했다. 김 과장은 "이 검사로부터 긴급 출국금지 요청을 해달라는 연락을 받은 바 없고, 이 검사에게 요청을 하라고 연락을 한 사실도 없다"고 말했다.

다만 대검 기획조정부 소속 연구관에게 김 전 차관의 긴급 출국금지 조치와 관련해 의견을 들은 건 사실이라고 말했다. 김 과장은 "긴급 출국금지 조치가 긴박했던 상황에서 과거사 진상조사단원 검사에게 연락해 협조를 구할지에 대해 주무과장으로서 소속 연구관에게 의견을 구한 것은 사실"이라며 "담당 연구관으로부터 부정적인 검토 의견을 보고받은 후 조사단원 검사에게 어떤 연락도 취하지 않았다"고 설명했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr