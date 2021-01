시진핑 "스타벅스가 中·美 발전에 적극적 역할 해 달라"

시 주석, 스타벅스 하워드 슐츠 명예회장에 서신

바이든 행정부 출범 앞두고 러브콜

[아시아경제 권재희 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 세계 최대 커피 체인인 스타벅스를 통해 조 바이든 행정부에 러브콜을 보냈다.

14일 신화통신에 따르면 시진핑 주석은 미국 커피전문점 스타벅스의 하워드 슐츠 명예회장에게 서신을 보내 "당신과 스타벅스가 중·미 경제무역 협력과 양국 관계 발전 추진에 적극적 역할을 해달라"고 요청했다.

시 주석은 "중국 공산당의 지도 아래 14억명의 중국인들은 사회주의 현대화 건설을 위해 노력해왔다"면서 "중국은 사회주의 현대화 건설을 위해 스타벅스 등 미국 기업을 포함한 세계 각국 기업이 중국에서 발전할 수 있도록 큰 공간을 제공할 것"이라고 전했다.

그러면서 시 주석은 "스타벅스가 중·미 경제무역협력과 양국 발전을 위해 적극적인 역할을 해 주길 희망한다"고 강조했다.

앞서 슐츠 명예회장은 최근 시 주석에게 서신을 보내 시 주석 지도 아래 중국이 중등 수준 사회를 건설하는 것을 축하하면서 중국 인민과 중국 문화에 대해 존경을 표한 바 있다.

베이징의 한 소식통은 "시 주석의 이번 서신은 슐츠 명예회장에게 답장을 보내는 형식이지만 사실상 바이든 행정부 출범을 앞두고 중국이 미국과 무역전쟁이 아닌 협력을 원하고 있다는 신호를 보낸 것"이라고 분석했다.

