“지난날의 갈등 봉합해 미래로 나아가길 희망”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 14일 국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 등 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령에게 징역 20년형이 최종 확정된 것과 관련해 “또 다시 전직 대통령이 감옥에 가는 불행한 역사가 반복돼서는 안 될 것”이라고 밝혔다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 구두 논평에서 “대한민국의 법치주의를 수호하고 지난날의 갈등과 분열을 봉합하여 미래로 나아가길 희망한다”며 이같이 말했다.

앞서 대법원 3부(주심 노태악 대법관)는 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 박 전 대통령의 재상고심에서 징역 20년·벌금 180억원을 선고한 원심을 확정했다고 밝혔다. 35억원의 추징금도 함께 확정됐다.

