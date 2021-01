"새해 첫 대규모 가전 축제” '삼성전자 세일 페스타' 한파속 매출 기록 세우며 인기

- TVㆍ가전 등 삼성전자 제품 구매 시 풍성한 혜택 제공

- 삼성닷컴에서도 누구나 참여할 수 있는 다채로운 이벤트 진행



새해 첫 블록버스터급 프로모션 '삼성전자 세일 페스타'가 소비자들의 뜨거운 참여 속에 인기를 끌고 있다.

지난 1월 1일부터 한 달 동안 진행되는 '삼성전자 세일 페스타'는 전국 온ㆍ오프라인 매장에서 TVㆍ가전 등 삼성전자의 주요 제품을 구매하는 고객들에게 놀라운 혜택을 제공하는 특급 프로모션이다.

특히,100만원 이하의 블록버스터급 특가 이벤트로 선보인 1등급 QLED TV, 비스포크 냉장고, 21kg 세탁기, 16kg 건조기는 (삼성닷컴 기준) 행사 시작 일주일 만에 준비한 수량이 모두 조기 소진되었으며, 소비자 댓글 이벤트도 약 1만 5천명 이상이 참여하는 등 폭발적인 반응을 얻었다.

삼성전자는 특가 이벤트 외에도 혁신적인 주요 가전의 행사 기획 모델을 특별 할인 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

예비 신혼부부와 소상공인을 응원하기 위한 혜택도 마련했다. 혼수 고객의 경우 삼성 디지털프라자에서 혼수 클럽에 가입하면 구매 금액에 따른 추가 포인트 등 다양한 혜택을 지원한다. 소상공인 고객은 사업자등록증명원을 지참하고 제품을 구매할 경우 금액대별 추가 혜택을 받을 수 있다.

구매 고객을 대상으로 언택트 시대에 맞게 안전하고 즐거운 여가를 보낼 수 있는 이벤트도 진행한다. 제품 구매 후 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 최고급 풀옵션 캠핑카(1명)를 받을 수 있다. 이외에도 신라호텔 숙박권(50명), 홈 트레이닝 용품(1,000명) 등 다채로운 경품이 준비돼 있다.

또한, 구매 고객이 아니더라도 삼성닷컴 홈페이지에서 누구나 참여할 수 있는 '대한민국 응원 댓글' 이벤트도 성황리에 진행 중이다. 가족·친구 등 소중한 사람들에게 격려와 응원의 메시지를 남기면 매일 선착순 1,000명에게 배달 앱 할인쿠폰을 제공한다.

'삼성전자 세일 페스타'의 자세한 내용은 삼성닷컴 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr