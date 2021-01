지상욱 “안철수, 능력 없어 총선 후보 못내고…양보했다고 하나”

"보수에 나라 못 맡긴다더니…지금은 거꾸로"

[아시아경제 임춘한 기자] 지상욱 국민의힘 여의도연구원장은 14일 안철수 국민의당 대표를 향해 “지난 총선에서 능력이 없어 지역구 후보를 못 내고 비례정당을 지향하더니 이제와서는 양보를 했다고 하나”라며 “당시에는 후보단일화 논의도 안하더니, 지역구 후보를 안낸 다른 소수정당도 모두 양보했다는 것인가”라고 비판했다.

지 원장은 이날 페이스북에서 “우주는 안철수를 중심으로 돈다? 무엇을 하고 싶어하는지 도무지 이해가 안 된다”며 이같이 말했다.

지 원장은 “예전 민주당 시절에는 그렇게 보수에게 나라 못 맡긴다고 독기 서리게 발언하더만 지금은 거꾸로”라며 “이 기적의 논리는 도대체 어디에서”라고 날을 세웠다.

앞서 안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 서울시장 후보 단일화와 관련해 “저는 이미 야권의 승리를 위해 할 수 있는 노력을 다해왔다”며 “야권 전체의 승리를 위해 작년 총선에서는 지역구 후보도 내지 않았고, 총선 출마를 원하는 분들이 제1야당으로 당적을 옮기는 것도 반대하지 않았다”고 밝혔다.

