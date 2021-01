정의당 "박근혜씨, 오늘도 재판에 나오지 않아...與, 사면론 종지부 찍어야"

"과연 반성과 성찰 하고 있는지 강한 의구심...사면 더 논하지 말아야"

[아시아경제 원다라 기자] 정의당이 박근혜 전 대통령이 징역 20년형을 최종 확정받은것에 대해 "민주주의를 바로 세우기 위한 준엄한 형벌"이라고 논평했다. 이어 청와대와 집권여당이 박 전 대통령 사면론에 종지부를 찍어야 한다며 더 이상 논하지 말아야 한다고 촉구했다.

정호진 정의당 수석대변인은 14일 박 전 대통령의 대법원 최종심 판결 직후 브리핑을 통해 "비록 당초 1심보다 줄어든 형량의 처벌이고 민심에 부합하기에는 부족한 처벌이지만, 사법부의 최종 판결 그 자체가 대한민국 민주주의와 법치를 바로 세우기 위한 역사의 큰 이정표이자 국정농단에 대한 민심의 준엄한 형벌"이라고 말했다.

정 수석대변인은 "그러나 지난 재판 과정에서 단 한 차례도 재판에 출석하지 않았던 박근혜씨는 역시 오늘도 나오지 않았다"면서 "국정농단의 최종책임자였던 박근혜 씨가 과연 진지한 반성과 성찰을 하고 있는 것인지 강한 의구심을 가질 수밖에 없다"고 비판했다.

이어 "다시 한 번 강조하지만 청와대와 집권여당은 사면 논란에 종지부를 찍어야 합니다. 아무리 사면권이 대통령 고유권한이라지만, 국정농단 사건은 그 이름 그대로 대한민국 민주주의 근간을 흔든 범죄"라며 "국민 통합은 커녕 또 다시 양극단의 국민 분열만 부추길 뿐임을 분명히 알아야 한다"고 지적했다.

또 "중요한 것은 최근 전직 대통령 사면론 논란이 일면서 국정농단에 부역하고 동조했던 세력들이 정치 보복을 운운하면서 다시금 고개를 들고 있다는 것"이라며 "뻔뻔하고 염치없는 모습이 가히 혀를 내두를 지경"이라고 말했다.

그러면서 "한때 최고의 권력자라도 법 앞에 평등할 때만이 국민 통합이 이뤄질 수 있다. 박근혜씨에 대한 사면, 더 이상 논하지 말아야 한다. 오로지 민심의 명령이 있을때만 행사할수 있다"고 말했다.

