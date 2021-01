유승민 “文대통령, 박근혜 사면 결단하라…국민통합 나아가야”

"국민 눈높이 찾지 말고…선거 이용 생각도 말라"

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 14일 국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 등 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령에게 징역 20년형이 최종 확정된 것과 관련해 “문재인 대통령은 사면을 결단하라”며 “이제는 국민통합과 미래를 향해 나아가야 할 때”라고 강조했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “친문세력이 반대하자 이낙연 더불어민주당 대표는 '당사자의 반성과 국민 공감대'로 말을 바꾸었고, 청와대는 '국민의 눈높이'를 얘기했다”며 “결국 사면을 하지 않겠다는 말로 해석된다”며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “문 대통령은 우리 헌법이 대통령에게 사면이라는 초사법적 권한을 부여한 의미를 생각해보기 바란다”며 “사법적 결정을 넘어서 더 큰 대의가 있을 때 대통령은 사면이라는 고도의 정치행위를 할 수 있도록 한 것”이라고 밝혔다.

유 전 의원은 “당사자의 반성을 요구하는 여권과 지지자들의 협량에 대통령은 휘둘리지 않기를 바란다. 전직 대통령 사면을 두고 가식적인 정치 쇼도 하지 않기를 바란다. 국민 눈높이라는 구실을 찾지도 말고 선거에 이용할 생각도 하지 말라”며 “오로지 국민통합, 나라의 품격과 미래만 보고 대통령이 결단할 일”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr