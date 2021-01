[아시아경제 김봉주 기자] LA에 거주하는 배우 김민이 스키를 즐겼다.

김민은 12일 자신의 인스타그램에 "보드를 탔어야 했는데. 스키는 제대로 탈 수가 없어"라는 글과 함께 스키를 타고 있는 사진을 올렸다.

신종 코로나바이러스 감염증 여파로 국내 스키를 즐기기 힘든 상황에서, 해외에서 스키를 타는 김민의 모습이 누리꾼들의 부러움을 사고 있다.

한편 김민은 2005년 MBC 드라마 '사랑찬가'에 출연한 뒤 2006년 전 영화감독이자 현 사업가인 이지호와 결혼했다.

김민-이지호 부부는 딸 유나와 함께 미국 LA에서 생활하고 있다.

