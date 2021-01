코로나19 확산에 충무로 등용문 잠겨

올해 미쟝센 단편영화제 개최 불발…인디다큐페스티벌도 잠정 중단

충무로의 등용문인 미쟝센 단편영화제가 올해 개최되지 않는다. 영화제 집행위원회는 13일 "올해 20주년을 기점으로 영화제 형식의 페스티벌을 종료한다"고 밝혔다. "올해 경쟁 부문의 공모는 없으며 20주년을 기념하는 간단한 프로그램만으로 치러질 예정"이라고 했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 뒷걸음질이다. 집행위는 "지난해부터 이어져 온 코로나19 유행과 극장·미디어 환경의 변화, 그에 따른 한국 영화계 격변의 소용돌이 속에서 앞으로 단편영화와 영화제가 어떤 역할을 해야 하는지 고민하고 있다"고 말했다. 이어 "지속 여부를 구체적인 내용이 마련되는 대로 공지하겠다"고 했다.

존폐 문제는 온라인으로 열린 지난해 영화제에서도 거론된 바 있다. 이현승 명예 집행위원장은 폐막식에서 "우리가 원하든 원치 않든 변화가 시작된 것 같다"며 "혼란스러운 시국이 내년에도 어떻게 될지 모르는 와중에 미쟝센 단편영화제도 어떻게 나아갈지 머리를 맞대고 질문하는 시간을 갖겠다"고 말했다.

미쟝센 단편영화제는 2000년대 초 충무로를 대표하는 감독들이 단합해 마련한 공모 성격의 페스티벌이다. 매해 최다 출품 편수를 경신하며 출중한 연출가들을 배출했다. '명량'의 김한민 감독과 '곡성'의 나홍진 감독, '범죄와의 전쟁'의 윤종빈 감독 등이다. 최우식, 한예리, 류혜영, 안재홍 등 배우들도 이 영화제를 통해 두각을 나타낼 수 있었다.

코로나19 확산으로 영화제 개최가 불발된 건 처음이 아니다. 인디다큐페스티벌도 지난달 31일 영화제 개최와 사무국 운영을 잠정 중단했다. 사무국은 "팬데믹 상황 등 급변하는 환경 속에서 영화제를 지속할 수 있는 물적 기반과 새로운 동력을 갖추기 위한 근본적 변화가 필요하다는 결론에 이르렀다"고 설명했다.

