서울시의회 강동길 기획경제위 부위원장, 제9회 우수의정대상 수상

우수 행정감사 및 다양한 조례안 발의 등 활발한 의정 활동 공로 인정받아 전국 시·도의회의장협의회 주최 제9회 우수의정 대상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 강동길 기획경제위원회 부위원장(더불어민주당, 성북3)은 13일 서울시의회 본관에서 열린 ‘제9회 우수의정대상 시상식’에서 ‘우수의정대상’을 수상했다.

우수의정대상은 전국 시·도의회의장협의회가 주최하는 것으로 지방자치 발전에 기여하고 의정활동이 우수하여 모범이 되는 지방의원을 대상으로 선정, 시상하고 있다.

강 부위원장은 예산결산특별위원회 부위원장, 행정자치위원회 위원 등을 역임, 현재 기획경제위원회 부위원장으로 적극적인 의정활동과 지방자치와 지방의회 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

특히, 지방분권 실현을 위한 지방의회의 위상 정립, 입법권한 강화, 자치조직 운영 등에 대한 과제들을 이뤄내기 위해 더불어민주당 대표단 정책부대표 및 수석부대표로 활동하는 등 내실 있는 의정활동을 펼친 바 있다.

지방자치단체의 행정업무 전반에 대한 실태를 파악해 잘못된 점을 시정·건의, 주요사업 예산낭비 사례를 지적해 서울시 행정사무감사 우수의원으로 선정돼 효과적인 집행부 견제와 감시역할을 수행했다.

1000만 서울시민의 삶의 질 향상을 위해 다양한 입법 활동으로 ‘서울특별시 공공 야간·휴일의원 지정 및 지원에 관한 조례안’ 등 196건 조례안을 발의, 서울시의회 민생실천위원회 위원으로 활동하면서 전국 최초 공무직 조례를 제정했다.

또, 서울시 사회복지 발전을 위해 '서울특별시 장애인 자립생활 지원 조례 일부개정조례안' 등 사회복지 관련 조례안을 10건 이상 1인 발의, 사회복지 증진을 위해 적극적인 의정활동을 인정받았다.

강동길 부위원장은 “부족함이 많음에도 제9회 우수의정대상을 수상할 수 있어 너무도 큰 영광이고 기쁘게 생각한다”며 “항상 초심을 잃지 않고 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 서울시민들의 삶을 향상시킬 수 있도록 열심히 노력하겠다”고 수상소감을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr