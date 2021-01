[아시아경제 김유리 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 서맨사 파워 전 유엔 주재 미국 대사를 국제개발처(USAID) 처장으로 지명했다고 주요 외신 등이 13일(현지시간) 보도했다.

바이든 당선인 인수위원회는 이날 성명을 내고 "파워 전 대사는 국제사회를 규합해 파트너들과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 기후변화, 국제빈곤, 민주주의 후퇴 등의 문제에 맞설 것"이라고 말했다.

바이든 인수위는 파워 전 대사가 세계를 한데 모아 오랜 갈등을 해소하고 인도주의적 위기에 대응하며 인간의 존엄성을 지키고 법치와 민주주의를 강화해왔다고 설명했다.

파워 전 대사는 버락 오바마 정부 시절인 2009~2013년 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관을 지낸 바 있다. 2013~2017년엔 유엔 주재 미국 대사로 일했다.

