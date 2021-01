정지권·정진철 의원 등 서울시의원 11명 ‘제9회 우수의정대상’ 수상

서울시의회, 13일 ‘제9회 우수의정대상’ 시상식 개최 전국 지방의원 85명 중 서울시의회 의원 11명 수상 ...김인호 의장 “코로나19 위기 대응과 극복 위해 애써주신 의원 여러분께 감사 올 한 해도 민생안정과 경제회복에 힘써주시길 부탁”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 13일 ‘제9회 우수의정대상’ 시상식을 열고 의정활동이 우수한 서울시의원 11명에게 전국시·도의회의장협의회를 대신해 ‘우수의정대상’을 수여했다.

우수의정대상 선정 및 시상은 전국시·도의회의장협의회가 주최, 그동안 전국 17개 광역 시·도의회 합동행사로 진행했으나 올해는 코로나19로 인해 각 시·도의회에서 개별적으로 시상식을 진행한다.

서울시의회는 코로나19 방역 지침 준수를 위해 최소 인원만 참여하며 단체 사진 촬영을 생략했다.

우수의정대상은 ‘시민의 행복’을 모토로 시정 현안에 대한 감시·견제, 정책 대안 제시, 지역 간 상생협력 등 한 해 동안 우수한 의정활동을 보여준 지방의원을 발굴· 격려, 우수 사례를 전파하기 위해 전국시·도의회의장협의회에서 마련한 상이다.

‘제9회 우수의정대상’은 지역사회 안정과 발전에 기여한 의원들을 각 시·도의회 의장으로부터 추천을 받아 선정, 전국 시·도의회 의원들 중 총 85명이 수상의 영예를 안았다.

서울시의회에서는 강동길, 김 경, 김경영, 신정호, 오한아, 이상훈, 정지권, 정진철, 채인묵, 홍성룡, 황인구 의원 등 총 11명의 의원이 수상자로 선정됐다.

이날 수상한 의원들은 “지나간 의정활동에 대한 평가 의미가 아니라, 앞으로 더욱 열심히 의정활동에 매진하라는 응원과 격려의 의미로 상을 주셨다고 생각한다”면서 “코로나19 위기로부터 시민의 안전을 지키기 위해 앞으로도 선제적이고 적극적인 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

김인호 의장은 “10대 후반기 서울시의회는 안팎으로 여러 어려움을 겪으면서도, 빛나는 정책 아이디어와 활발한 입법 활동으로 전국에 모범이 돼 왔다”면서 “제9회 우수의정대상을 수상한 11명의 의원 여러분께 축하와 감사를 함께 전한다”고 밝혔다.

또 “그동안 코로나19 위기 대응과 극복을 위해 애써주신 서울시의원 모두에게 감사드리며, 앞으로도 민생안정과 경제회복을 위해 더욱 힘써주시길 부탁드린다”면서 “지방자치법 전부개정안 통과로 지방의회의 책임과 권한이 커진 만큼 그에 걸맞은 의정활동으로 시민 기대와 요구에 부응하는 의회를 함께 만들어가자”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr