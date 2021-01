더제주스토리, 제주 오름 전문 해설 이야기꾼과 동행하는 체험형 오름 투어 출시

‘더제주스토리’가 전문 해설사 ‘도슨트’와 함께 오름을 등반하며 제주의 역사, 문화에 관해 배우고 경험할 수 있는 오름 투어 상품을 선보였다.

더제주스토리’의 오름 투어는 특별 선정 절차를 거친 전문 해설사 ‘오름 도슨트’와 함께 제주의 오름을 오르면서 진짜 제주 이야기를 들을 수 있는 것이 매력이다. ‘오름 도슨트’는 제주대학교 평생 교육원 오름 해설사, 문화 탐방 지도사 교육 및 오름 아카데미 과정을 수료하고, ‘더제주스토리’ 자체 전문 교육과 현장 실습 및 공개 시연을 진행하여 전문 지식을 갖추게 된다. 해당 투어는 이와 같이 특별 선정 절차를 거친 전문 해설 이야기꾼 도슨트와 함께 제주의 오름을 발로 걷고, 눈으로 보면서 진짜 제주 이야기를 들을 수 있는 것이 매력이다.

오름 도슨트 투어를 진행하고 있는 오름은 제주 동쪽에 위치한 ‘다랑쉬오름’과 ‘따라비오름’ 그리고 서쪽의 ‘왕이메오름’, ‘금오름’ 총 4개이다. 오름 투어에 소요되는 시간은 약 2시간으로 4개의 오름 모두 경사가 완만하고 투어 시간 내에 휴식 시간, 촬영 시간 등 자유시간이 포함되어 있어 남녀노소 부담 없이 체험할 수 있는 것이 특징이다.

더제주스토리는 틀에 박힌 제주 관광이 아닌 진짜 제주의 모습을 관광객들에게 보여주고 싶어, 해당 투어를 출시하게 되었다고 밝혔다. 이어 도슨트가 들려주는 제주 이야기를 통해 오름에 대한 지식, 제주의 역사, 문화, 풍습과 더불어 현지 도민에게만 들을 수 있는 맛집 정보 등 알짜배기 관광을 할 수 있는 전에 없던 체험형 관광 상품이라 오름 도슨트 투어를 소개했다.

현재 오름 도슨트 투어는 오픈 기념 할인 이벤트가 진행 중이며, 국내 여행객뿐 아니라 국외 여행객들을 위해 영어, 일본어 등의 통역 서비스도 지원하고 있다.

