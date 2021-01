안철수 “정인이 사건, 경찰 대응 유감…자치경찰 도입 우려 크다”

“자치경찰·국가경찰, 서로 책임 떠넘길까 우려”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 13일 “정인이 사건에 대한 경찰의 대응에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “앞으로는 이런 일이 다시 일어나지 않도록 경각심을 가지길 부탁드린다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 아동학대 예방 및 대응 간담회에서 “세 번에 걸친 신고에도 불구하고 제대로 된 수사를 진행하지 못해 아이를 살릴 기회를 놓치고 말았다”며 이같이 말했다.

안 대표는 “자치경찰이 도입되면서 업무가 이원화되는 것에 대해 우려도 크다”며 “아동학대 사건과 관련 현장대응은 자치경찰이 하고 수사는 국가경찰이 하게 되는데, 협력 과정이 매끄럽지 못하거나 서로 책임을 떠넘겨서 공백 상태가 생길까 우려된다”고 지적했다.

송병일 서울경찰청 생활안전부장은 “정인이 사건과 관련해 다소 미흡한 조치로 소중한 생명을 지키지 못해 죄송하다”며 “이 사건을 계기로 좀더 촘촘히 시스템을 정비하고, 체계적으로 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이수정 경기대 교수는 “경찰, 아동학대 전문기관, 지자체, 아동학대 전담팀이 초기부터 협력적으로 병원과 함께 대응하는 형태가 우리나라에도 구현돼야 한다”고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr