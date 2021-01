30%저렴한 SKT 5G 언택트 요금제…15일 출시

온라인 전용 요금제 6종

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 기존보다 30% 저렴한 월 3만원대 5G 언택트요금제를 오는 15일 공식 출시한다. 정부는 SK텔레콤이 사회 전반의 비대면화 추세에 대응하고 유통비용 절감을 통해 요금을 낮췄다는 점에 주목, 이번 요금제를 수용했다.

SK텔레콤은 오는 15일 새로운 요금제 ‘언택트 플랜’을 출시한다고 13일 발표했다. ‘언택트 플랜’은 5G 요금제 3종 및 LTE 요금제 3종 등 총 6종으로 구성된 온라인 전용 요금제로 SK텔레콤 공식 온라인 몰인 T다이렉트샵에서 가입할 수 있다. 5G의 경우 월 3만8000원에 데이터 9GB, 월 5만2000원에 데이터 200GB, 월 6만2000원에 무제한 데이터를 제공한다.

이는 기존 5G 요금제 대비 30%가량 저렴한 수준이다. 기존 요금제에 존재했던 약정, 결합조건, 요금제 부가혜택을 없앤 대신 비싸다는 불만이 끊이지 않았던 5G 요금제를 낮춘 것이 특징이다.

SK텔레콤은 "‘쉽고 단순하고 저렴하게’ 이동통신 서비스를 이용하고자 하는 고객의 니즈를 고려, 기존 오프라인 기반 요금제의 유통?마케팅 비용 절감분을 월 정액에 직접 반영해 이동통신 서비스의 본질인 ‘저렴한 요금’과 ‘데이터 제공량 확대’에 중점을 뒀다"고 밝혔다.

월 6만2000원인 ‘5G언택트52’의 경우 기존 SK텔레콤의 대용량 LTE 데이터 요금제인 ‘T플랜 에센스’(월 6만9000원, 데이터 100GB제공)를 선택약정 할인 받아 이용하는 것과 거의 유사한 금액대다. 기존 LTE요금과 동일한 수준으로 대용량 5G 데이터 요금제 이용이 가능 해졌다고 SK텔레콤은 강조했다.

LTE 역시 4만원대에 100GB대용량 데이터 이용이 가능한 요금제가 마련되는 등 ‘언택트 플랜’ 출시로 고객의 요금 부담은 대폭 완화될 전망이다.

이번 요금제는 ‘언택트 플랜’이 1인 가족 및 비대면 채널의 중요성이 강조되는 사회적 트렌드를 고려해 이동통신 서비스 요금에 대한 고객의 선택권을 강화한 것에 의미가 있다는 평가다. 해당 요금제는 T다이렉트샵에서 신규(번호이동 포함)?기기변경 시 가입할 수 있으며, 자급제(OMD) 단말 및 유심 단독 개통시에도 가능하다. 다만 단순 요금변경 및 이통사향(OEM) 단말 중고 기변의 경우는 가입할 수 없다.

유보신고제 도입 후 첫 사례인 이번 요금제는 향후 사업자 간 5G 요금경쟁이 본격화하는 시발점이 될 것으로 전망된다. 주무부처인 과학기술정보통신부는 이날 SK텔레콤의 LTE·5G 언택트 플랜 요금제 이용약관(요금 및 이용조건)을 수리하며 "온라인 가입자를 대상으로 한 것으로 최근 사회 전반의 비대면화 추세에 대응하고, 유통비용 절감분을 반영해 요금 인하를 한 측면이 고려됐다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr