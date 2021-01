서울시, '제설 비상근무' 해제 … 이면도로 등 눈길 미끄러짐 주의

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 전날 오후부터 내린 폭설로 시행중이던 제설 비상근무를 13일 오전 8시를 기해 해제하고 평시 근무체제로 전환한다고 밝혔다.

이번 강설로 서울에는 최대 6.5㎝의 눈이 내렸다. 시는 12일 오후 제설 2단계 비상체제로 인력 1만9268명, 장비 2216대, 제설제 6118t을 투입했으며, 저녁 8시 대설주의보가 해제됨에 따라 제설 1단계로 하향했다.

이어 13일 오전 8시부터는 제설 비상근무를 해제하고 평상 근무체제로 전환했다. 강설로 인해 통제되었던 북악산로, 인왕산로, 난곡로 등 3개소는 통제가 해제돼 통행이 가능하다.

다만 이면도로 등 취약지역 제설은 계속되고 있으며, 생활도로와 보도 제설 작업도 진행되고 있다고 시는 설명했다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "제설 비상근무가 해제됐지만 아직 이면도로 등에는 많은 눈이 남아 있어 신속히 제설작업을 실시하고 있다"며 "오늘밤에도 영하권 추운 날씨가 이어질 것으로 보이는 만큼 도로 위 블랙아이스로 인한 차량의 미끄러짐, 낙상 등에도 주의해 달라"고 당부했다.

