놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목

하이핀은 개인 맞춤형 금융서비스 추천을 사용자에게 제공하는 서비스로 초보자들도 쉽게 투자정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자정보를 선별 재가공하여 고객에게 핵심정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

현재 하이핀에서는 기간내 신규 가입한 모든 고객들에게 따뜻한 커피를 제공하는 이벤트를 진행하고 있으며 출석체크를 통해서 푸짐한 선물이 기다리고 있다.

[오늘 투자자 관심 종목]

