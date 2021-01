[아시아경제 박소연 기자] 한화그룹이 카이스트 출신 개발진이 설립한 인공위성 전문 기업 '쎄트렉아이' 인수를 추진하는 것으로 12일 알려졌다.

업계에 따르면 한화그룹의 항공·방산 부문 계열사인 한화에어로스페이스가 쎄트렉아이 인수를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

업계에서는 한화가 쎄트렉아이 대주주의 지분을 포함해 20~30%를 인수할 것으로 알려졌다. 한화그룹은 이에 대해 입장을 밝히지 않았다.

쎄트렉아이는 1992년 우리나라 최초의 위성 '우리별 1호'를 개발한 카이스트 인공위성연구센터 인력들이 1999년 설립한 회사다. 주로 지구관측용 위성과 방위사업용 위성을 공급한다.

