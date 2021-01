13일 새벽까지 눈

[아시아경제 라영철 기자] 12일 저녁 강원 중부와 영서 중남부에 대설주의보가 발효되면서 눈길 교통안전에 주의가 요구된다.

강원지방기상청은 이날 오후 5시 10분을 기해 중부 산간과 춘천시, 원주시, 횡성군, 홍천군, 평창군 등 영서 중남부에 대설주의보를 발효했다.

오후 7시 기준 각 지역 적설량은 북춘천 2.8㎝, 춘천시 2.7㎝, 구룡령 2.1㎝, 철원군 1.7㎝, 인제군 기린면 1.6㎝, 홍천군 내면 1.5㎝, 원주시 문막읍 1.5㎝, 화천군 1㎝, 원주시 0.9㎝, 인제군 0.8㎝, 미시령 0.8㎝ 등을 기록하고 있다.

기상청은 영서와 산간, 영동은 자정까지, 평창군과 중부 산간은 13일 새벽까지 눈이 내릴 것으로 전망했다.

13일 아침 기온은 따뜻한 남서풍이 유입해 평년보다 3~5도가량 기온이 올라 한파가 누그러질 것으로 예보했다.

