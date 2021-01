삼성전자, 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 가 차세대 프리미엄 모바일 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스 2100'을 출시했다.

신제품은 5나노 극자외선(EUV) 공정을 통한 최신 모바일AP 설계 기술을 적용해 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 성능을 이전 모델(엑시노트990) 대비 각각 30%, 40% 이상 끌어올렸다. 멀리 떨어진 클라우드 서버를 거치지 않고 스마트기기 자체적으로 정보를 수집·연산 가능한 '온디바이스 AI' 성능도 크게 향상했다.

신제품은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 프리미엄 모바일AP 최초로 5G 모뎀 통합칩으로 구현했다. 이를 통해 고사양 게이밍은 물론 복잡한 멀티태스킹 환경에 최고 수준의 솔루션을 제공한다.

최신 CPU 설계 적용…최적화·AI 성능 향상

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 는 12일 유튜브 온라인 채널을 통해 프리미엄 모바일 AP 엑시노스 2100을 공개했다. 회사가 엑시노스의 공개행사를 별도 진행하는 것은 이번이 처음이다.

신제품은 반도체 설계업체 'Arm'과 협력해 설계를 최적화 했다. 최대 2.9GHz로 구동하는 고성능 '코어텍스-X1' 1개, '코어텍스-A78' 3개, 저전력 '코어텍스-A55' 4개를 탑재한 '트라이 클러스터 구조'로 설계했다. 신제품의 멀티코어 성능은 이전 모델 대비 30% 이상 향상됐다.

GPU는 최신 Arm 'Mali(말리)-G78'를 탑재해 빠르고 현실감 높은 그래픽 처리가 가능해졌다. 게이밍은 물론 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등 혼합현실(MR) 기기에서의 사용자 몰입도를 극대화했다.

3개의 차세대 신경망처리장치(NPU) 코어와 불필요한 연산을 배제하는 가속기능 설계 등으로 초당 26조 번(26TOPS) 이상의 인공지능 연산 성능을 확보한 것도 특징이다.

중앙 클라우드 서버와의 데이터를 교환하지 않고 단말기 자체에서 고도의 AI 연산이 가능해 대규모 데이터를 빠르게 처리할 수 있다. 이는 인터넷 연결을 위한 네트워크가 지원되지 않는 상황에서도 사용자의 개인정보를 보호하고 안정적인 AI 서비스를 이용할 수 있다.

강인엽 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 시스템LSI사업부 사장은 "엑시노스 2100에 최첨단 EUV 공정, 최신 설계 기술을 적용해 이전 모델 보다 강력한 성능과 함께 한단계 향상된 AI 기능까지 구현했다"며 "한계를 돌파하는 모바일AP 혁신으로 프리미엄 모바일기기의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.

최대 2억 화소 이미지까지 처리…멀티미디어 강화

신제품은 최대 2억 화소 이미지까지 처리할 수 있는 고성능 이미지처리장치(ISP)를 갖췄다.

이를 통해 최대 6개의 이미지센서를 연결하고 4개의 이미지센서를 동시에 구동할 수 있다. 광각과 망원 등 다양한 화각의 이미지센서를 통해 입력된 이미지와 영상을 활용한 역동적인 촬영 기능을 지원한다.

5세대 이동통신(5G) 모뎀을 내장해 하나의 칩으로 5G 네트워크까지 모두 지원 가능하다. 이는 부품이 차지하는 면적을 줄여 설계의 편의성을 높였다.

제품에 내장된 5G 모뎀은 저주파대역(서브-6)은 물론 초고주파대역(밀리미터파)까지 주요 주파수를 모두 지원해 다양한 통신 환경에서 폭넓게 사용할 수 있도록 했다.

소비전략 최대 20% 절감…환경 친화적 구현

신제품은 소비전력이 7나노 대비 최대 20% 개선된 최신 5나노 EUV 공정으로 생산해 전력 사용량을 최소화했다.

AI 연산에 소모되는 전력 또한 절반 수준으로 줄었다. 전력 효율을 최적화하는 자체 솔루션 'AMIGO' 탑재로 고화질·고사양 게임과 프로그램을 구동할 때 배터리 소모 부담을 줄여준다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 는 전력효율 향상을 위해 스마트기기의 배터리 충전 횟수를 줄일 수 있도록 제품 설계부터 제조, 사용 환경까지 고려했다. 회사는 이를 통해 탄소 배출량 감축에 기여할 수 있을 것으로 기대했다.

김경준 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,682,416 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close 무선사업부 개발실장(부사장)은 "고객들에게 최고의 모바일 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있다"며 "엑시노스 2100의 강력한 코어성능과 한단계 향상된 AI 기능은 차세대 플래그십 스마트폰 개발에 크게 기여했다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr