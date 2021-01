윈윈코리아-상생어벤져스컴퍼니, 양사 발전을 위한 마케팅 및 가맹권 MOU 체결

(주)윈윈코리아(대표 황기주)와 (주)상생어벤져스컴퍼니(대표 김대한)가 지난 10일 양사의 발전을 위한 마케팅 및 가맹권 MOU를 체결했다고 13일 밝혔다.

본 업무협약은 잘생겼다피씨몰 가맹사업에 대한 것으로, 상생어벤져스컴퍼니는 마케팅 자문 및 전반적인 마케팅 업무를, 윈윈코리아는 가맹점주들의 수익확대와 가맹점확대 측면에서 각각 능력을 발휘하는 MOU를 체결했다고 한다.

이날 양 사 대표는 서로가 지닌 능력을 십분 발휘해 함께 발전을 이뤄내겠다고 전했다.

김대한 대표는 “두 회사가 공교롭게 회사명 에서도 ‘상생’과 ‘윈윈’ 이렇게 통하는 부분이 있고, 처음 두 회사가 만남을 가졌던 20년 가을에서부터 의기투합되는 부분이 많았었다. 서로가 가진 인프라, 역량, 노하우를 합하여, 현실성 있고 진정성 있는 성공 상생을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

윈윈코리아는 스모킹카페 사업을 통해 흡연문화를 양성화하고 5년간 전국 30여개가 넘는 지점을 통해 사업을 이어오고 있으며, 이를 기반으로 코로나 시대에 적합한 신개념 사업을 이끌어 가고 있다고 밝혔다.

업체 측은 기존 창업과 폐업 주기가 너무 짧은 프랜차이즈 사업에 있어 매출과 사업 안정성 문제, 그리고 고객의 프라이버시가 침해되는 등 사용자 불편 문제를 해소하고 비대면 언택트 트렌드에 맞추어 우리만의 또는 나만의 공간을 시간별로 나누어 공간을 빌려 사용하는 개념의 ‘잘생겼다피씨몰‘을 성황리에 론칭했다고 한다.

’잘생겼다피씨몰’은 전 공간 환기시설이 완비되어 있으며, 각 공간에 1인용 혹은 2인용 최신 사양의 컴퓨터를 완비해 완전히 독립된 형태의 소형 크린 케어룸으로 만들었다.

‘잘생겼다피씨몰‘의 개념은 단순히 PC방이라는 한정된 뜻이 아니라 SNS와 위성기술 등으로 기본적인 개인의 사생활이 침해되기도 하는 요즈음 온전히 독립된 나만의 공간에서 PC게임은 물론, 온라인 강의, 음악 감상, 흡연, 업무, 간단한 식음료 등 개인의 사생활, 여가 또는 비즈니스를 위한 공간을 시간대별로 고객의 편의대로 사용 할 수 있는 ’나만의 독립된 아지트’라는 뜻으로 황 대표가 고안해낸 새로운 개념의 사업이다.

나만의 공간에서 언택트하게 친구, 혹은 연인과 함께 시간을 보낼 수 있는 공간으로, 현재 인천1호점이 영업 중이다.

황 대표는 “힘들다, 힘들다 라는 말은 IMF 이후 지금까지 한시도 끊이지 않았다. 지금은 그 어느 때보다 가장 어려운 시절이며, 우리의 일상 생활 속에서 그리고 실물경제 속에서 매일매일 불편과 어려움을 겪고 있다”며 “특히 소상공인들은 하루하루가 피가 마르고 있다.”고 말했다.

이어 “하지만 우리는 맥없이 힘들다고 주저앉을 수 없다. 난세의 어려움을 성공의 기회로 삼는다고, 이 어려운 시국에서도 성공할 수 있다는 희망을 보여주고 싶다.”며 “소상공인과 함께 더불어 상생하여 코로나의 어려움을 이기고 성공할 수 있는 사업으로 만들고자 깊이 고민하고 만들고 시도하고 있다”고 덧붙였다.

한편, (주)윈윈코리아는 프랜차이즈 겸 유통회사이며 (주)상생어벤져스컴퍼니는 광고, 영상, 온라인 커머스를 영위하는 광고마케팅 전문 회사다.

