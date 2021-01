프리미엄 간편식 브랜드 아임웰, '펫푸드 츄스틱 2종' 출시…"가족의 마음으로"

프리미엄 간편식 전문 브랜드 아임웰이 신제품 '츄스틱' 2종을 출시하며 펫푸드 브랜드 사업에 진출했다.

아임웰은 건강한 식단을 전문적으로 기획ㆍ개발해 제공하는 브랜드이다. 다이어트 도시락, 샐러드, 착한 분식과 간식 등 균형 잡힌 식단, 건강 간편식을 끊임없이 선보이며 쌓은 노하우를 담아 펫푸드 브랜드 '아임웰펫'을 론칭했다.

브랜드 론칭과 함께 츄스틱 2종(닭가슴살, 고구마&단호박)을 출시했다. 사람이 먹을 수 있는 안전한 식재료로 만들었다는 것이 주요한 특징이다. 식이섬유가 풍부한 식물성 원료인 한천가루를 사용했으며, 수분을 83% 이상 함유해 반려동물이 먹기 좋은 제형으로 만들었다.

또한 보존료, 착향료, 착색료를 사용하지 않아 믿고 먹을 수 있으며, 오메가3 DHA, 비타민C, 비타민D, 타우린 등 영양소가 담겨 있다. 그리고 10g씩 개별포장 되어 있어 보관, 휴대가 편하고 급여량 조절에 용이하다.

아임웰펫 브랜드 사업 론칭을 진행한 이은나 사업본부장은 "나 역시 반려동물과 함께 사는 집사로서 우리 가족이나 다름없는 반려동물에게 믿을 수 있는 간식을 주고 싶은 마음이 크다. 그렇게 펫푸드 사업을 시작하게 되었다"며 "펫푸드 시장은 앞으로도 무한하게 발전할 가능성이 있는 영역이다. 그 안에서 아임웰펫이 긍정적인 문화를 만들어 나가는 데 이바지하고 싶다”고 펫푸드 사업에 대한 포부를 밝혔다.

한편, 아임웰펫 츄스틱은 지난 12일 정오 와디즈 펀딩에서 선출시됐으며, 츄스틱 체험단 운영 등을 통해 홍보 활동을 이어갈 계획이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr