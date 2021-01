증권사 애널리스트가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다. 본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

AI가 엄선한 우량종목은 세아베스틸, CJ ENM, 에코마케팅 등으로 나타났다. 특수강 생산 및 유통업체 세아베스틸은 별도 기준 영업이익 : 판매량 호조 [3Q 31만톤 → 4Q 약 40만톤]로 전분기 대비 개선 (1/11, 하이투자증권) 등이 투자포인트로 분석하고 있다. CJ ENM은 경이로운 소문, 스타트업 등 동사 콘텐츠 영향력이 건재하고 숏폼/미드폼 등 틈새 시장 창출 등이 예상되는 점이 투자포인트로 기대되고 있다.

이와 관련한 보다 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 48,498,840 전일가 91,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로지금 떨어지죠? 삼성전자도 글로벌 기업과 협업?! 놓치면 후회합니다 close , 대덕전자 대덕전자 353200 | 코스피 증권정보 현재가 15,950 전일대비 2,450 등락률 +18.15% 거래량 59,980,152 전일가 13,500 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!대덕전자, 주당 300원 현금배당 결정대덕전자, 주가 1만 2350원 (8.33%)… 게시판 '북적' close , 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 203,100 전일대비 16,900 등락률 -7.68% 거래량 850,360 전일가 220,000 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]“유틸렉스, 올해 완전히 바뀌는 항암제 기업”박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.83%박셀바이오, 주가 23만 6000원.. 전일대비 -12.43% close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 7,490 전일대비 410 등락률 -5.19% 거래량 52,376,030 전일가 7,900 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 빅텍, 주가 7510원.. 전일대비 -4.94%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[실시간 인기키워드]전기차, 반도체, 자율주행 관련 종목 투자자 관심 ↑ close , 대웅 대웅 003090 | 코스피 증권정보 현재가 62,900 전일대비 7,500 등락률 +13.54% 거래량 9,694,048 전일가 55,400 2021.01.12 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정대웅, 커뮤니티 활발... 주가 17.29%.대웅, 커뮤니티 활발... 주가 6.36%. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.