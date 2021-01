충남, 전기차 ‘공용충전소’ 인프라 확대…시·군별 수요조사

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 보급이 확대된 전기자동차 수급에 맞춰 전기차 공용충전소 인프라 확충에 나선다. 특히 앞으로 확충할 충전소는 수요조사를 통해 균형 배치하는 것에 무게가 실릴 예정이다.

도는 오는 15일까지 한국전력공사 공용 전기차 충전소 보급 지원사업에 대한 시·군별 수요조사를 진행한다고 12일 밝혔다.

수요조사는 전기차 공용충전소가 실제 수요가 있는 곳에 균형 배치될 수 있게 현황을 파악한 후 한국전력공사에 대상 후보지를 추천하기 위해 진행된다.

이후 한국전력공사는 현장조사를 거쳐 사업 대상지를 선정하고 충전기와 캐노피, 전력공급 설비 등을 구축할 예정이다.

이와 별개로 도는 올해 전기차 4810대를 보급할 계획이다. 전기차 구입 지원금 중 1500만원(국비 800만원·도비 300만원·시·군비 400만원)을 지급해 전기차 수요를 늘린다는 것이다.

지원금 지급 방식으로 현재까지 지역에서 보급(등록)된 전기차는 지난해 11월 말 기준 5157대다. 또 이들 전기차가 이용할 수 있는 전기차 공용충전기는 2079기로 전기차 2.5대당 1기 수준을 보인다.

그간 도가 전기차 보급에 맞춰 공용충전소(기)를 꾸준히 늘리면서 전기차 대비 공용충전소는 그나마 양호한 설치율을 보였다.

하지만 이전에 설치한 공용충전소의 경우 주로 부지확보가 쉬운 공공시설에 위치해 구도심 아파트 등에 거주하는 전기차 차주가 충전을 하는데 다소 불편함이 따랐다. 신규 설치할 공용충전소의 균형배치가 필요한 이유다.

이에 도는 수요조사를 거쳐 한국전력공사 등 유관기관과 협의해 다중이용시설, 구도심 아파트 등지를 중심으로 충전기를 늘려 전기차 충전 인프라가 지역 내 고르게 분포할 수 있게 할 계획이다.

도 관계자는 “온실가스 감축 등 대기질 개선을 위해 앞으로도 전기차 보급은 꾸준히 확대되고 전기차 공용충전소 역시 늘어나야 하는 상황”이라며 “도는 이러한 상황에 맞춰 주민들이 전기차 충전에 불편함을 느끼지 않도록 충전소를 균형배치하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

