바이든 "민주당 의원들과 트럼프 탄핵 논의"(종합)

트럼프 탄핵과 각료 인준·정책 추진 동시 추진 가능 의논

"나의 우선 순위는 추가 경제 부양 법안과 경제 회복" 강조

"트럼프는 집무실에 없어야" 언급하면서도 공화당과 갈등 우려

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 트럼프 대통령이 집무실에 없어야 한다고 주장했다. 다만 트럼프 대통령 탄핵을 적극 지지하기 보다는 취임 직후 경제 부양 정책 확대에 무게를 뒀다. 미 하원은 오는 13일 트럼프 대통령 탄핵소추안 본회의 표결을 예정했다.

바이든 당선인은 11일(현지시간) 델라웨어주 월밍턴에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 2차 접종을 한 후 기자들에게 이렇게 말했다.

바이든 당선인은 "의회 의사당 난입 사건에 대한 책임을 묻는 것이 중요하다"고 강조했다. 그는 취임식 당일 100만명의 트럼프 지지자들이 취임식장을 공격할 것이라는 소문과 관련 "나는 야외에서 취임식을 하는 것이 두렵지 않다"고 말하기도 했다.

바이든의 발언은 미국 민주당이 도널드 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 발의한 후 약 2시간 뒤에 이뤄졌다. 그는 여전히 탄핵에 대한 조심스러운 입장을 드러냈다.

뉴욕타임스에 따르면 바이든 당선인은 "민주당 상원 의원들과 탄핵과 새 정부의 과제를 동시에 추진하는 것이 가능한 지에 대해 논의했다"면서 "나의 최우선 순위는 경제부양 정책과 미국 경제의 회복, 각료 지명자 인준"이라고 언급했다.

바이든 당선인은 "나는 아직 의회로부터 답을 듣지 못했다"고 설명했다.

바이든 당선인의 언급은 오는 20일 취임 전 인준 청문회가 예정된 각료 지명자가 로이드 오스틴 국방부 장관 지명자 뿐인 상태에서 탄핵 시도가 공화당의 인준 비협조로 이어져 취임 초기 적극적인 정책 수행에 어려움을 줄 수 있다는 점을 우려한 것으로 추정된다.

민주당 내부에서도 트럼프 대통령 탄핵 소추안이 하원을 통과해도 상원 송부는 100일정도 후에 해야 한다는 의견이 제기된 바 있다. 이날 민주당 측은 오는 13일에 트럼프 대통령 탄핵 소추안을 본회의에서 처리하기로 결정했다.

한편 바이든 취임식 준비위원회는 이날 이번 취임식의 주제가 '미국 통합(America United)'이라고 발표했다. AP통신은 바이든 당선인의 관심이 미국인들 간의 통합이었지만 의사당 난입 사건을 계기로 이에 대한 중요성이 더욱 부각됐다고 설명했다.

