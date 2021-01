美 민주, 트럼프 탄핵 절차 개시

하원, 탄핵 소추 결의안 공개

빠르면 13일 본회의 표결

트럼프 직무 배제 위한 수정 헌법 25조 발동도 압박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 민주당이 도널드 트럼프 대통령에 대한 탄핵 소추 절차를 시작했다.

11일(현지시간) 워싱턴포스트 등 미국에 따르면 민주당 하원의원들은 이날 트럼프 대통령 탄핵소추 결의안을 공식 발의했다.

결의안은 지난 6일 의회 난동 사태에 대해 트럼프 대통령이 내란을 선동했다는 혐의를 적시했다.

시위대가 의회를 공격하기 직전 트럼프 대통령이 시위대 앞에서 한 연설에서 의사당에서 무법 행위를 권장하는 발언을 했으며 이에 자극을 받은 군중이 의회에 불법침입하고 기물을 파괴했으며 법집행 당국자들을 다치게 하고 살해했다고 탄핵소추안은 지적했다.

군중이 회의를 위해 집결해 있던 마이크 펜스 부통령과 상·하원 의원들을 위협했다는 내용도 포함됐다.

결의안에는 트럼프 대통령이 국가안보와 민주주의에 위협이 되므로 향후 공직을 맡지 못 하게 해야 한다는 내용도 포함됐다. 탄핵이 성사되면 트럼프 대통령은 2024년 대통령 선거에 출마할 수 없다.

미 언론들은 탄핵소추 결의안 표결이 오는 13일 하원에서 이뤄질 수 있을 것이라고 예상했다.

민주당 하원의원들은 탄핵소추와는 별도로 마이크 펜스 부통령이 수정헌법 25조를 발동해 트럼프 대통령을 직무에서 배제해야 한다는 결의안도 함께 발의했다. 민주당은 이날 수정헌법 25조 발동 결의안에 대한 하원 본회의 표결을 시도했지만 공화당의 반대로 실패했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr