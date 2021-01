이용식 딸 이수민, 40kg 감량…김학래 아들과 핑크빛(1호가)

[아시아경제 김봉주 기자] 이용식이 '1호가 될 순 없어'에서 미모의 딸을 공개했다.

10일 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어' 방송에서는 임미숙 김학래 부부와 아들 김동영 씨가 오랜 친분이 있는 이용식의 집에 방문했다.

임미숙은 "여기가 우리 며느리 집이냐"며 농담했고, 이용식은 김동영 씨를 "우리 사위"라고 부르며 자식들을 사윗감, 며느릿감으로 몰아가는 분위기가 형성됐다.

임미숙은 인터뷰에서 "옛날부터 가족끼리 자주 만났는데, 그때부터 아이들끼리 결혼시키자는 말을 많이 했었다"고 전했다.

김동영은 "부모님들 의견일 뿐 저와 수민씨의 의견은 아니다. 부모님들끼리 친하셔서 그런 것 같다"고 말했다.

임미숙은 "수민이가 살을 많이 뺀 것 같다"고 묻자 이수민은 "40㎏ 정도 뺐다"며 "5년 정도 운동을 꾸준히 해서 뺐다"고 전했다.

이수민과 김동영은 저녁 식사에 부족한 재료를 사러 함께 외출했다.

김동영이 이수민의 이상형을 묻자 "운동을 하며 자기 관리를 잘 하는 사람이 좋다"고 답했다. 동영은 자신의 이상형에 대해 "일을 열심히 하고 자기 자신을 우선시 하는 것이 좋다"고 말했다.

김동영은 추워하는 이수민을 위해 핫팩을 건네기도 했다. 어색하지만 꾸준히 대화하는 두 사람의 모습에 핑크빛 분위기가 연출됐다.

이후 두 가족은 식탁에 둘러앉았고, 유쾌한 대화로 화기애애한 분위기가 조성됐다.

한편 이날 방송된 JTBC 예능 '1호가 될 순 없어' 시청률은 유료방송 가입 가구 기준 4.374%를 기록했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr