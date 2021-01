[전국] '포스트 코로나'‥ 강원도, '스마트 농정·자립 농정' 총력

7개 분야 314개 단위 사업… 8011억 원 투자

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 포스트 코로나 시대를 맞아 새로운 농업 환경에 대비하고 지속 가능한 농업·농촌 유지를 위해 자립 농정에 총력을 쏟는다. 강원도는 "2021년 농정 시책 목표는 ‘강원 스마트 농정, 자립 농정 실현'이며 7개 분야 314개 단위 사업에 8011억 원을 투자할 계획"이라며 12일 이같이 밝혔다. 도는 농업인 복지 증진과 한국형 그린뉴딜·스마트농업 확산, 지속 발전 가능한 농식품 유통 대전환 등을 올해 농정 시책에 포함했다. 이어 기후변화 대응, 강원 명품 농특산물 육성 등 7대 전략과 22개 과제 312개 단위 사업을 추진해 나갈 계획이다. 농업인 복지 증진과 미래 전문 농업인 육성에 1467억 원을 투자하고 후계 농업 경영인 육성(339억 원)과 농어촌 진흥 기금(302억 원), 도시민 유치 지원(21억 원) 등을 추진한다. 특히 올해 신규로 추진하는 농어업인 수당은 8만 9000명에게 1인당 70만 원씩 1년간 625억 원을 지급할 예정이다. 한국형 그린뉴딜과 스마트 농업 확산을 위해서는 9개 단위 사업에 243억 원을 투자한다. DMZ Eco-Green 과수 산업 허브 구축(5억 원) 기본 설계와 실시 계획을 세워 정부의 그린뉴딜 사업에 대응도 한다. 향후 4년간은 530억 원을 투입해 청년 농업인 유입을 위한 130ha 스마트 과수원과 에코 빌리지를 조성할 계획이다. 지역특화 임대형 스마트팜(90억 원)과 스마트축산 ICT 시범단지 조성(57억 원), 축산시설현대화(29억 원) 등도 추진한다. 지속 발전 가능한 강원 농식품 유통 대전환에는 1155억 원을 투자해 농산물 선진 유통 시스템을 구축할 계획이다. 급변하는 기후변화 대응과 깨끗한 축산농업 환경 조성에는 82개 단위 사업에 1461억 원을 투입한다. 수리 시설 개보수(216억 원)와 다목적 농촌 용수 개발(196억 원), 밭 기반 정비(107억 원) 등 가뭄과 홍수 등 재해를 예방하고, 농작물 재해보험(60억 원), 농기계 종합보험(17억 원), 농업인 안전보험(17억 원) 가입비를 지원한다. 아프리카돼지열병(ASF)과 조류인플루엔자(AI) 등 국가 재난형 가축 전염병 방지를 위해서는 가축 전염병 예방주사(53억 원) 접종 등 48개 단위 사업에 438억 원을 투자할 계획이다. 강원 명품 농특산물 육성 66개 단위 사업에 강원 전통주 포장재 지원, 전통주 산업기반조성(6억 원), 농식품 산업활성화지원(14억 원) 등을 포함하며, 624억 원을 투입한다. ‘강원한우’ 통합브랜드(19억 원)와 학교 우유 급식 지원(45억 원) 등 명품 축산물 브랜드 육성과 유통 체계 고도화를 추진하고, 한우 품질 고급화(35억 원) 등 고품질 축산물 생산과 축산 농가 소득 증가를 지원한다. 식량 주권 확보 분야에는 2226억 원을 들여 코로나 확산에 따른 전 세계적인 식량 안보 위기 대응하고, 강원 쌀 보유 관리 방안을 통한 식량 자급률 제고와 안정적 생산 공급 체계를 마련할 계획이다. 또한 기본형 공익직불제(1330억 원)와 유기질 비료 지원(444억 원), 농기계 임대지원사업(28억 원)을 통해 경영 비용 절감과 안정적 농업 경영을 돕는다. 이 밖에 농가 소득을 위한 34개 단위 사업에 617억 원, 기업형 새 농촌 마을 만들기 등 12개 단위 사업 427억 원, 농촌체험 관광 활성화 12개 단위 사업 91억 원, 농촌 자원 6차 산업·농업 고도화 10개 단위 사업에 99억 원을 투자해 지역 경제 활성화와 농산업 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 이영일 농정국장은 "급변하는 농업 환경에 대응하고 농정 시책 사업을 적기에 추진해 농업인의 실질적인 소득 향상과 행복한 농촌이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

