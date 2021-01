바이든, 국민통합 위해 트럼프 탄핵에 거리 두나…코로나 집중

[아시아경제 문제원 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 국민통합을 위해 도널드 트럼프 미 대통령의 탄핵 논의에 거리를 둘 것이란 전망이 나왔다.

10일(현지시간) 미 인터넷매체 악시오스는 측근들을 인용해 "바이든 당선인은 의회 난입사태에 관한 분노를 부추기는 것을 피하고 이번주에 있을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 연설에 매진할 것"이라고 보도했다.

바이든 당선인은 오는 14일 코로나19 사태에 관해 연설할 계획인 것으로 알려졌다. 그는 대선 공약으로 국가 통합을 강조한 만큼 탄핵보다는 코로나19 문제 등 큰 주제에 초점을 맞출 전망이다. 바이든 당선인은 지난 8일에도 탄핵 추진은 의회가 결정할 사항이라면서 조심스러운 입장을 보인 바 있다.

민주당은 지난 6일 시위대의 의사당 난입 사태가 벌어진 후 트럼프 대통령의 선동책임을 주장하며 탄핵을 추진하고 있다. 이르면 오는 12일 탄핵소추안의 하원 표결에 나설 전망이다. 낸시 펠로시 하원의장을 비롯한 당 지도부는 트럼프 대통령의 행위에 대해 즉각 책임을 물어야 한다는 입장이다. 최근 의사당 난동사태 이후 의원들의 이런 기조는 더욱 강해지고 있다.

다만 일각에선 바이든 당선인의 취임을 얼마 남기지 않고 탄핵이 추진되면 새 정부의 임기 초 국정 운영에 지장을 초래할 수 있다는 우려도 나온다. 민주당 하원 원내총무인 제임스 클라이번 의원은 이날 CNN방송 인터뷰에서 하원을 통과한 탄핵소추안의 상원 송부를 바이든 취임 후 100일까지 미룰 수 있다는 의견도 제시했다.

악시오스는 공화당 역시 트럼프 대통령에 대한 의견이 뚜렷하게 나뉜 양상이라고 설명했다. 현재로선 공화당 내 반트럼프 진영이 얼마나 성장할지 불확실하지만, 향후 수년간 트럼프 대통령과 관련한 의제가 정치적 논의를 지배할 것임은 명확하다고 진단했다.

