[실시간 인기키워드]전기차, 반도체, 자율주행 관련 종목 투자자 관심 ↑

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 1월 11일 오전 투자자들은 전기차, 이재명, 반도체, 자율주행 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 아래에 언급된 키워드 이외에 투자자들은 2차전지, 전기차 배터리 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 21,500 등락률 +8.74% 거래량 14,433,887 전일가 246,000 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐《시선집중》 이 시점에 매수못하면 배아플 것...꼭 사야하는 종목은? 매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나 close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 7,900 전일대비 1,020 등락률 +14.83% 거래량 90,156,279 전일가 6,880 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제빅텍, 3분기 영업이익 8억원…전년동기대비 3.3%↑빅텍, 검색 상위 랭킹... 주가 3.61% close , 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 69,500 전일대비 6,500 등락률 +10.32% 거래량 7,522,324 전일가 63,000 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 피플바이오, 주가 7만 600원.. 전일대비 -6.12%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제대규모 위탁생산! 독보적인 ‘이 기업’! 관련 株 수직상승! close , 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 695 등락률 +29.96% 거래량 61,814,315 전일가 2,320 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 [특징주]동방, 쿠팡 美나스닥 예비심사 통과…30조 가치 투자여력 확대CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발동방, 종합 물류 테마 상승세에 5.33% ↑ close , 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 25,800 전일대비 5,950 등락률 +29.97% 거래량 12,639,281 전일가 19,850 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 보령제약, 고혈압약 '단백뇨 감소' 추가 승인보령제약, 주가 1만 9150원 (1.86%)… 게시판 '북적'보령제약-바이젠셀, 림프종 치료제 공동투자·독점판매 계약 close

