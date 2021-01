"왜 정인이를 구하지 못했나" 52개 시민단체 공개 질의 기자회견

"아동학대 대응 시스템 오작동으로 발생한 사건"

"이상 신호 감지할 수 있는 시스템 만들어야"

[아시아경제 유병돈 기자] 16개월 입양아 정인이 사건과 관련해 52개 아동인권 단체 등이 국회 앞에 모여 보건복지부 장관과 경찰청장을 상대로 공개 질의 기자회견을 개최했다.

탁틴내일·한국미혼모지원네트워크·한부모단체 및 여성단체 등 52개 단체는 11일 오후 1시30분께 서울 영등포구 국회 앞에 모여 보건복지부 장관과 경찰청장에게 공개 질의를 보내는 기자회견을 열었다.

현장 발언자로 나선 민주사회를위한변호사모임 아동위원회 신수경 변호사는 "2013년 울산 아동, 2016년 평택 사건, 2017년 대구 입양아 아동학대사건, 2019년 인천 의붓아들, 2020년 천안 사건 등 판박이처럼 반복되는 아동학대 사건에 국민들은 무력감을 느낀다"면서 "이번 사건은 아동학대 대응 시스템이 제대로 작동하지 않아 발생했다"고 지적했다.

이어 "정부는 지금이라도 답해야 한다"며 "경찰, 아동보호전문기관, 아동학대전문공무원, 일선 인력의 전문성 부족인지, 사후관리가 미흡한 건 아닌지 등 정부는 국민이 궁금해하는 왜 정인이를 구하지 못했는지에 대한 책임 있는 답변을 해야 한다"고 말했다.

국회 보건복지위원회 소속 신현영 더불어민주당 의원도 "이제는 바꿔야 한다. 평소 아동학대 신호를 전문적으로 감지하고 이미 발생한 사례들을 꾸준히 추적 관리 공유할 수 있는 시스템을 만들어야 한다"면서 "처벌 강화만 외치기보다 현장에서 정말 필요한 게 뭔지 살피고 부족한 부분을 빠르게 보완할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

이와 함께 신 의원은 ▲아동학대 관련 정부 기관 칸막이 해소 ▲유관기관의 전문성 보완 ▲아동학대 방지 예산을 일반 예산으로 전환 ▲보호 시설 확충 ▲입양기관 책임성 강화 등 다섯 가지 요구사항도 내세웠다.

이날 기자회견에 나선 단체들은 보건복지부 장관과 경찰청장을 상대로 ▲아동학대 대응 관련 ▲입양 절차 관련 ▲아동보호체계 관련 등 분야별로 나눈 수십 개의 질의서를 작성해 답변을 요청했다.

한편 아동학대치사 혐의를 받는 입양모 장모씨는 오는 13일 서울남부지법 형사13부(부장판사 신혁재) 심리로 첫 재판을 받는다. 장씨의 남편 안모씨도 아동복지법 위반(아동학대 등) 등 혐의로 불구속 기소돼 함께 재판을 받게 된다.

