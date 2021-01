승현준 삼성리서치 소장 "모두를 위한 보다 나은 일상 기여할 것"

개인 라이프스타일 맞춤형 가전 확대

‘스마트싱스 쿠킹’, ‘삼성 헬스’ 서비스

AI 가전 및 일상 돕는 로봇 공개

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 11일(현지시간) 개막한 세계 최대 규모의 전자·IT 전시회인 'CES 2021'에 참가해 '삼성 프레스컨퍼런스'를 개최했다.

삼성전자는 온라인으로 진행한 프레스컨퍼런스에서 '모두를 위한 보다 나은 일상'이라는 주제로 혁신 제품과 지속 가능한 미래를 위한 비전을 공유했다.

이번 행사를 주관한 승현준 삼성리서치 소장(사장)은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 언택트 시대로의 전환 등 새로운 일상과 위기를 가져왔으나 이를 극복하고 보다 나은 일상으로 나아가고자 다 같이 노력해야 한다"며 "여기에 삼성전자가 사람 중심의 기술과 혁신을 통해 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.

승 소장은 새로운 시대를 맞아 점점 더 다양한 역할을 하고 있는 ‘홈’을 중심으로 개인의 라이프스타일과 취향까지 고려하는 삼성의 혁신 제품과 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 서비스를 대거 소개했다.

개인 라이프스타일·취향까지 반영 '맞춤형 가전' 확대

삼성전자는 지난해에 이어 올해도 기술발전이 각 개인에 최적화된 경험을 제공하는데 기여해야 한다고 강조했다.

승 소장은 첫 번째 사례로 개인의 취향과 주거공간 등에 따라 필요한 제품 타입과 색상을 선택할 수 있도록 한 '비스포크’ 냉장고를 지목하며 올 봄 북미에 4도어 타입의 제품을 선보일 것이라고 밝혔다.

사람들의 일상에 가장 밀접한 제품 중 하나인 TV의 경우 나만의 갤러리를 만들어 주는 '더 프레임'에서 나만의 초대형 홈 시네마를 구현해 주는 '더 프리미어'까지 다양한 라이프스타일 TV를 통해 삼성이 각기 다른 소비자들의 성향을 얼마나 섬세하게 배려하고 있는지 설명했다.

특히 올해 CES 2021에서 ‘최고 혁신상’을 수상한 ‘마이크로 LED’ 110형을 소개했다. 이 제품은 현존하는 최고의 디스플레이 기술을 집약해 소비자가 스크린에서 원하는 모든 경험을 최적화해준다고 강조했다. 마이크로 LED TV는 오는 3월 한국을 시작으로 글로벌 시장에 도입된다.

AI·IoT 기반 쿠킹·헬스 맞춤형 서비스 공개

삼성전자는 AI에 기반한 맞춤형 서비스로 '스마트싱스 쿠킹'과 스마트 TV용 '삼성 헬스'를 공개했다.

스마트싱스 쿠킹은 스마트싱스 앱을 활용해 식재료 구매에서부터 조리에 이르는 전 과정을 개인의 성향에 맞춰 관리해 주는 서비스다. 올 1분기 내 한국과 미국에 먼저 도입될 예정이다.

이 서비스는 개인의 식습관까지 감안한 맞춤형 식단과 레시피를 제공하고 필요한 식재료를 ‘패밀리허브’ 냉장고의 스크린이나 모바일 기기를 통해 온라인으로 간편하게 주문할 수 있다. 또 사용자가 선택한 레시피에 맞는 조리 모드나 시간, 온도 등을 삼성 스마트 오븐으로 자동 전송해 준다.

스마트 TV용 삼성 헬스는 스트레칭, 근력 운동, 요가, 명상 등 다양한 종류의 고화질 홈트레이닝 콘텐츠를 제공하는 서비스다. 사용자는 ‘스마트 트레이너’ 기능을 통해 TV에 연결된 USB 카메라로 자신이 운동하는 모습을 비춰 보며 자세 정확도, 동작 횟수, 칼로리 소모량 등을 확인할 수 있다.

승 소장은 "진화된 AI 기술이 이미 삼성전자의 최신 제품들에 적용되고 있다"며 "삼성 TV는 딥러닝 방식을 통해 입력되는 영상의 해상도에 관계없이 4K 또는 8K 수준의 화질로 최적화 시켜주고 TV가 설치된 공간의 조명, 소리의 반사 정도와 소음까지 분석해 최적의 사운드를 제공하는 AI 기술이 적용된다"고 강조했다.

아울러 ‘그랑데 AI’ 세탁기·건조기는 AI 기반으로 소비자의 세탁 습관을 지속 학습해 최적의 세탁·건조를 수행한다.

AI 신제품 가전 및 개인 알상 돕는 로봇 공개

삼성전자는 이번 CES 행사에서 새로운 AI 가전인 '삼성 제트봇 AI'를 처음 공개했다.

제트봇 AI는 세계 최초로 인텔의 AI 솔루션이 탑재된 인공지능 로봇청소기로 기존의 제품과는 한 차원 다른 혁신을 보여준다. 이 제품에는 진화된 사물인식 기술이 적용돼 주변 물체를 스스로 식별하고 분류하며 최적의 청소 경로를 찾아 자율 주행한다.

또한 AI 솔루션과 라이다(LiDAR) 센서, 3D 센서를 활용해 작은 장애물까지 판별할 수 있어 깨지기 쉬운 물건이나 전선, 양말, 반려동물의 배변 등을 회피하며 청소할 수 있다.

삼성전자는 제트봇 AI와 함께 '스마트싱스 펫'서비스도 공개했다. 이 서비스는 제트봇 AI의 카메라, 센서를 활용한 반려동물 케어 서비스로 원격으로도 반려동물의 영상을 확인할 수 있다. 맞춤형 음악 컨텐츠를 재생하거나 에어컨, 공기청정기 등을 원격 제어해 쾌적한 환경을 제공하는 것 역시 가능하다. 제트봇 AI와 스마트싱스 펫 서비스는 상반기에 한국, 미국에 우선 도입될 예정이다.

삼성전자는 현재 연구 중인 새로운 로봇도 선보였다. 이번 행사에서 처음 공개하는 '삼성봇™ 핸디'는 스스로 물체의 위치나 형태 등을 인식해 잡거나 옮길 수 있으며 식사 전 테이블 세팅과 식사 후 식기 정리 등 다양한 집안일을 돕는데 유용한 미래 가정용 서비스 로봇이다.

아울러 삼성전자는 CES 2019에서 처음 공개한 '삼성봇™ 케어'의 업그레이드 버전도 선보였다. 삼성봇 케어는 기존 노약자 케어 외 다양한 가족 구성원으로 범위를 확대해 일정관리, 헬스케어, 교육, 화상 미팅 등 개인별 맞춤 서비스를 제공한다.

이 밖에도 쇼핑몰 및 음식점 등에서 주문과 결제는 물론 음식 서빙도 지원하는 '삼성봇™서빙, 고객 응대 로봇인 '삼성봇™ 가이드', 웨어러블 보행 보조 로봇 '젬스' 등에도 꾸준한 연구와 투자를 하고 있다.

승 소장은 "로봇은 AI 기반의 개인화된 서비스의 정점으로, 하드웨어와 소프트웨어의 최적화된 결합을 통해 개인 삶의 동반자 역할을 할 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.

CES 2021 삼성 프레스컨퍼런스에 소개된 '갤럭시 업사이클링 앳 홈(Galaxy Upcycling at Home)'

접근성·친환경 강화…지속 가능 미래 기여

삼성전자는 혁신 제품과 기술 외에도 지속 가능한 미래를 만들기 위한 비전과 노력을 비중 있게 소개했다. 삼성전자는 TV 업계 글로벌 리더로서 소외받는 사용자가 없도록 접근성 개선과 친환경 제품 확대에 많은 투자를 하고 있다.

삼성 스마트 TV는 ‘수어 화면 자동 확대 서비스’등으로 뛰어난 접근성을 인정받아 CES 2021에서 ‘최고 혁신상’을, 색각 이상자를 위한 보정 앱인 ‘씨컬러스’로 CES 2018에서 ‘혁신상’을 수상한 바 있다.

올해 출시되는 Neo QLED와 QLED 신제품에는 태양광이나 실내조명으로 충전하고 재생 플라스틱을 적용한 솔라셀 리모컨을 도입해 온실가스 저감에 기여한다.

이와 함께 무선 제품 관련 '갤럭시 업사이클링 앳 홈' 프로그램도 소개했다. 갤럭시 단말기를 스마트싱스 앱으로 제어하는 IoT 기기로 재탄생 시켜, 아기의 울음소리를 감지해 알림을 받거나 혼자 있는 반려동물의 움직임을 감지해 거실 조명을 원격으로 켜주는 등 필요한 가정에서 스마트 모니터링 기기로 활용할 수 있도록 할 예정이다.

이 프로그램은 중고 갤럭시 단말기 재이용으로 자원 효율 극대화를 인정받아 미국 환경보호청(EPA)에서 ‘신기술상’을 수상한 바 있는 '갤럭시 업사이클링' 프로그램을 가정에서도 쉽게 적용할 수 있도록 한 것이다.

삼성전자는 "저전력 그린 메모리 기술, 가전제품에 사용되는 물과 전기를 절약하는 AI 기술, 구형 스마트폰을 이용한 안구 질환 검사 장치, TV 포장재로 소형 가구를 만들 수 있는 에코 패키지 적용 등을 통해 향후 지속 가능한 미래를 위한 적극적인 노력을 하겠다"고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr