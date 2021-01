㈜솔라라이트, 에너지 공존의 시대 실현하는 한국판 뉴딜 핵심기업으로 주목

최적의 에너지 기술 설계와 이종 기술과의 융합을 통해 전력이 필요한 곳에 다양한 에너지를 공급하는 종합 에너지 솔루션 기업인 ㈜솔라라이트(대표 김월영)가 변화하는 태양광시장 패러다임에 발맞춰 기업의 대내외 환경에 기민하게 대응하며 한국판 뉴딜의 핵심기업으로 입지를 굳혀가고 있다.

세계 수준의 설계 및 전력생산 인프라를 갖춘 태양광 솔루션 전문기업 ㈜솔라라이트는 그간 쌓아온 태양광 및 이차전지 솔루션 개발 능력과 뛰어난 운영능력을 바탕으로 미래 핵심기업으로 주목받고 있으며 신재생에너지 기술을 활용한 기업의 질적 성장을 이루며 차세대 성장동력으로 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다.

특히 도로 태양광 및 수직 태양광, BIPV의 시장규모가 제한적임에도 불구하고 ㈜솔라라이트는 우수한 기술력을 바탕으로, 신기술 접목을 통한 신재생에너지 활성화 환경을 조성함으로써 선도적 태양광 발전기업에서 나아가 사회적 가치 실현 선도 기업으로 자리매김했다. 이에 발전가능성이 높은 그린뉴딜 사업모델로서 도시의 녹색 생태계 회복에 적극적으로 부응할 것으로 보인다.

최근 에너지 변화에 능동적인 대응으로 포항 블루밸리산단(배터리 규제 특구) 내 이차전지 재사용 사업자로 선정돼 이차전지 재사용에 관한 연구 및 실증을 진행 중에 있으며, 국내 최대 규모의 이차전지 수리센터 설립을 통해 이차전지 배터리 시장의 전략적 거점으로써 중추적 역할을 할 것으로 기대된다.

또한, 에너지 공존 시대에 발맞춰 ㈜솔라라이트는 RE100제도 참여도 본격화 될 예정이다. 태양과 풍력 같은 재생에너지소비전력 100%를 재생에너지로 대체하는 캠페인인 RE100은 법령 정비와 시스템 구축을 마치고 올해부터 본격 시행된다.

한국형RE100가입 성사를 통해 ㈜솔라라이트는 “글로벌 경쟁력을 강화하고 재생에너지 확산에 앞장서서 재생에너지 중심으로 에너지를 재편하고 사업전반을 혁신하기 위한 성장동력을 발굴할 계획”이라며 “한국판 뉴딜 정책의 발전적 확산을 위해 다각도로 뉴딜 사업을 지속ㆍ 발굴ㆍ확대할 예정이며 스케일업(Scale-up)을 통해 종합에너지기업으로서 책임과 소명을 다 할 것”이라고 강조했다.

녹색 성장 시대적 흐름에 발맞추어 그린 에너지 공급에 대한 비전을 제시하고, 산업 기반을 강화하는 중요한 위치에 자리잡고 있는 ㈜솔라라이트는 최근 수소에너지와 ESS를 연계한 솔루션 개발을 통해 국내외로 사업영역을 확대해 나갈 계획이며 ‘사회적 가치 실현’이라는 비전 선포에 따라 차세대 에너지 신산업 주력 기업으로써의 선봉적인 역할이 기대된다.

한편 ㈜솔라라이트는 기술뿐만 아니라 운영 경험이 집약된 빅데이터 플랫폼을 활용한 뛰어난 시장경쟁력으로 최적의 솔루션을 제공해 미래를 대비하는 선도적 스마트 그린 에너지 기업으로 성장을 이루어 냈으며, 다양한 수상 내역을 통해 기술력과 공로를 인정받은 바 있다.

2020 대구시 중소기업대상 최우수상 수상, 청년고용증진대상 대구 광역시장상 수상, 대한민국 환경 에너지대상 산업통상자원부 장관상 수상 등 지역경제 활성화와 신재생에너지 연계 솔루션 분야 시장을 주도해 나가고 있다.

